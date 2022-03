Baumgartner: "Das war grottenschlecht"

Nach dem enttäuschenden 0:3 in Berlin gehen selbstkritische Hoffenheimer hart mit sich ins Gericht. Zu Recht.

Nur gut, dass hinterher keiner die kurzfristigen Ausfälle thematisierte. Denn mit der am Samstag in Berlin an den Tag gelegten Einstellung und Vorstellung hätten auch die kurzfristig wegen COVID-19-Infektionen ausgefallenen Ihlas Bebou, Florian Grillitsch und Pavel Kaderabek nichts gerissen gegen die vor allem kämpferisch und mental überlegenen Berliner.

Wir waren träge und haben zu viele Fehler und dumme Fouls gemacht. Oliver Baumann

"Wir waren träge und haben zu viele Fehler und dumme Fouls gemacht", analysierte schonungslos Torhüter Oliver Baumann, "dazu kamen falsche Entscheidungen. Ich hatte nie das Gefühl, dass wir unsere volle Leistung abgerufen haben. Bei uns hat das Tempo nicht gestimmt." Das sah auch Christoph Baumgartner so, der wie die sonst so gefährlichen Kollegen Andrej Kramaric und Georginio Rutter diesmal komplett wirkungs- und chancenlos blieben. "Das Spiel war grottenschlecht. Wir waren sehr langsam im Passspiel. So wurde Hertha nicht bewegt und genau das muss man schaffen gegen eine tiefstehende Mannschaft, deshalb waren wir auch so ungefährlich und haben verdient verloren. Unser Spiel war sehr pomadig, mit so einer Leistung hat man gegen keinen Gegner in der Bundesliga eine Chance", befand der junge Österreicher, um deutlich hinzuzufügen: "Wir haben das Spiel verloren, Hertha nicht gewonnen. Das müssen wir uns ankreiden."

Sicherlich eine hilfreiche Selbsterkenntnis. Doch die Chance, sich im Kampf um die Europapokalplätze in eine hochattraktive Ausgangposition zu hieven, ist vertan. Ausgerechnet in Berlin, wo die TSG zuvor fünfmal in Folge nicht verloren hatte (drei Siege, zwei Remis), und gegen einen vermeintlich angezählten und seit neun Spieltagen sieglosen Gegner. "Unsere Ausganglage ist deutlich schlechter geworden", erkennt Baumgartner, obwohl auch Freiburg in Fürth Punkte liegenließ, dank des 0:0 nun aber einen Zähler mehr auf dem Konto hat als Hoffenheim. "Es war ein enttäuschender Tag", bilanzierte treffend Trainer Sebastian Hoeneß, dessen personelle Alternativen derart geschrumpft waren, dass seine Bank in Berlin nur mit acht Spielern besetzt war.

Und so gönnte der 39-Jährige, nachdem die Partie mit Herthas drittem Treffer entschieden war, sogar noch zwei Talenten ihr Bundesligadebüt. Dabei wurde der erst 18 Jahre alte US-Amerikaner Justin Che sogar noch von Tom Bischof unterboten. Das Eigengewächs war bei seinem ersten Auftritt im deutschen Oberhaus gerade mal 16 Jahre, 8 Monate und 20 Tage alt und avancierte damit zum jüngsten Spieler, den Hoffenheim in der 1. Liga jemals eingesetzt hat und auch zum jüngsten Bundesliga-Debütanten überhaupt. Bei der TSG löst Bischof damit Maximilian Beier ab, der bei seinem Debüt im Februar 2002 17 Jahre und 114 Tagen alt gewesen war.

Die Liste der Erstligaspieler der Kraichgauer erweiterte sich damit um die Kandidaten Nummer 150 und 151.