Baumgartls harte Schiri-Kritik: "Keine Linie zu erkennen, eine absolute Frechheit!"

Die Stimmung in der Schlussphase und nach der Partie war an der Alten Försterei sehr gereizt. Die Köpenicker waren insbesondere mit der Leitung des Schiedsrichters unzufrieden.

Der Ausgleich durch Sasa Kalajdzic fiel denkbar spät, dementsprechend bedient und enttäuscht waren die rund 16.000 Fans der Eisernen, die Betreuer und Spieler auf dem Rasen. Und diese Enttäuschung wandelten einige der Köpenicker in Wut auf das Schiedsrichtergespann unter der Leitung von Robert Hartmann um.

"Es tut mir leid, wir spielen Herrenfußball!"

Insgesamt 25 (!) Fouls der Berliner hatte der 42-Jährige gesehen - wenn es nach Innenverteidiger Timo Baumgartl geht, war nicht jedes davon zu ahnden. "Ich weiß nicht, ob wir Jugendfußball spielen. Es tut mir leid, wir spielen hier Herrenfußball! Da muss man Zweikämpfe anders bewerten", wurde der 26-Jährige bei "Sky" deutlich.

Dass die Köpenicker gerne auch mal eine etwas härtere Gangart an den Tag legen, ist hinlänglich bekannt, auch Kalajdzic sprach nach der Partie von einem "harten Spiel" der Eisernen. Trotz der vielen Foulpfiffe kam Schiedsrichter Hartmann mit nur fünf Gelben Karten aus und übersah beispielsweise auch weitere Vergehen wie das klare Zerren von Christopher Trimmel gegen Chris Führich, das im ersten Durchgang eine gute Chance verhinderte.

"Jeder 50:50-Zweikampf wurde für Stuttgart gepfiffen"

Baumgartl sah das allerdings ein wenig anders: "Jeder 50:50-Zweikampf wurde für Stuttgart gepfiffen, es war einfach keine Linie zu erkennen", schimpfte der 26-Jährige, der von einer "absoluten Frechheit" sprach.

Nichtsdestotrotz gab aber auch Baumgartl zu, dass seine Unioner den Sieg letztlich selbst aus der Hand gegeben hätten. "Wir haben in der zweiten Halbzeit nicht mehr das auf den Platz gebracht, was wir wollten und haben Stuttgart stark gemacht", so der Abwehrmann, der beim VfB zum Profi reifte und insgesamt neun Jahre bei den Schwaben verbrachte.

Dadurch verpassten die Berliner es, die 40-Punkte-Marke zu erreichen, nun stehen sie bei 38. "Ich hätte heute gerne die 40 zugemacht", gab Baumgartl zu. Einen neuen Anlauf für dieses Ziel nehmen die Köpenicker am kommenden Samstag (18.30 Uhr), dann heißt der Gegner allerdings Bayern München.