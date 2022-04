Baumgartlingers "moralischer Sieg für alle"

Die Helden waren bei Leverkusens 4:1-Sieg in Fürth andere. Doch nach dem Sieg feierten die Bayer-Fans Julian Baumgartlinger, für den im Ronhof eine lange Leidenszeit ihr Ende nahm.

In der 82. Minute war es endlich soweit. 15 Monate nach einer schweren Knieverletzung und einigen nicht geglückten Anläufen stand Julian Baumgartlinger wieder für rund zehn Minuten bei einem Bundesligaspiel auf dem Platz. So "lange" hatte der Österreicher seit dem 23. Januar 2021 nicht mehr für Werkself an einem Pflichtspiel teilgenommen.

Damals hatte sich der Nationalspieler nach seiner Einwechslung schwer am Knie verletzt und musste am Kreuzband operiert werden. Zwar feierte der Sechser noch am 34. Spieltag der Vorsaison beim 1:3 in Dortmund sein zweiminütiges Kurz-Comeback und sprang noch auf den EM-Zug, blieb bei der EURO aber ohne Einsatz.

Eine Option "im Moment für Teileinsätze"

Der Versuch, in dieser Saison wieder richtig Fuß zu fassen, scheiterte in der Hinrunde noch, da sich Baumgartlinger erneut einer Operation am Knie unterziehen musste, da der Meniskus Probleme bereitete. Nach nicht optimal verlaufener Reha war er erst 2022 ins Teamtraining und Anfang März beim 1:1 in München erstmals wieder ins Spieltagsaufgebot der Werkself zurückgekehrt.

Seitdem geht es bergauf. "Baumi ist im Training immer explosiver und leichtfüßiger geworden", erklärt Trainer Gerardo Seoane, dass Baumgartlinger deshalb "im Moment noch für Teileinsätze" eine Option darstelle.

Fans feiern Baumgartlinger - gleich zweimal

Nach mehr als einem Jahr quasi ohne jede Spielpraxis musste Baumgartlinger in den vergangenen Wochen lange auf seinen ersten Einsatz warten, da sich für Seoane nicht die Gelegenheit ergab, den Mittelfeldspieler mal in der Schlussphase einer Partie zu testen, die nicht mehr auf des Messers Schneide stand.

In Fürth passte dann das Timing. Und neben dem Gefühl, wieder richtig ein Teil der Mannschaft zu sein, war die Reaktion der Fans für den 34-Jährige das größte Geschenk. "Baumi"-Sprechchöre nach dem Schlusspfiff, als sich die Mannschaft in der Kurve bei den Anhängern bedankte. Und auch nach den für die Reservisten und Kurzeingesetzten obligatorischen Läufen nach dem Abpfiff wurde der Musterprofi nochmal von der Kurve gefordert und gefeiert.

Seine Karriere setzt Baumgartlinger anderswo fort

Was auch Seoane freute. "Das hat er sich hart erarbeitet. Das ist ein moralischer Sieg für alle, die da involviert sind", erklärte der Trainer mit Blick auf Reha-Trainer und Physios, "Julian ist ein exzellenter Profi und immer ein wichtiger Bestandteil in der Kabine gewesen - auch während der Verletzungszeit - mit seiner Präsenz und seiner Führungsrolle."

Diese wird er nur noch bis Saisonende in Leverkusen ausfüllen. Sein Vertrag endet Mitte des Jahres. Bayer wird ihn nicht verlängern, Baumgartlinger seine Karriere aber fortsetzen. Dafür waren die Minuten von Fürth ein weiterer wichtiger Schritt. "Das war ein sehr schöner Moment, auch für Julian", erklärte Seoane, "dass er wieder das Gefühl hat, wieder auf dem Platz zu stehen, und dass seine Karriere noch weitergehen kann." Momente wie die in Fürth werden den reflektierten Profi dies noch mehr zu schätzen wissen lassen als es zuvor ohnehin schon der Fall war.