Baumgartlinger sieht "diese X-Faktoren": Darum soll Bayer "voll auf Titel spielen"

Seine Karriere hat er im vergangenen Jahr beendet. Am Samstag wurde der frühere Bayer-Profi Julian Baumgartlinger in Augsburg, wo er seine letzte Station als Profi absolviert hatte, verabschiedet. Seinen ehemaligen Kollegen in Leverkusen traut er den Titel zu. Auch weil diese inzwischen die nötigen "X-Faktoren" mitbringen.

Es war Halbzeit am Samstag in der Partie zwischen dem FC Augsburg und Bayer 04, als Julian Baumgartlinger noch nichts vom Last-Minute-Siegtreffer von Exequiel Palacios zum Leverkusener 1:0-Erfolg wissen konnte. Dennoch schätzte der frühere Mittelfeldspieler, der zwischen 2016 und 2022 insgesamt 152 Pflichtspiele für den Werksklub bestritt, die Chancen für Bayer 04 im Titelduell mit Bayern München als durchaus hoch ein.

Fehlen von Spielern macht sich bemerkbar

"Man sieht, wie dominant sie spielen wollen und welche Spielfreude sie an den Tag legen. Nichtsdestotrotz: Sie haben jetzt die Abstellungen zum Afrika-Cup und dem einen oder anderen Ausfall - das merkt man ein wenig", analysierte er am "Sky"-Mikrophon, "aber wenn sie den Flow vom Herbst aufrechterhalten, sind sie ein heißer Titelkandidat."

Neben der beeindruckenden Spielweise des Teams von Xabi Alonso sieht der frühere österreichische Nationalspieler (84 Einsätze), der seine Karriere im vergangenen Jahr beendet hat und aktuell auch als Experte für "Sky Austria" arbeitet, auch und gerade die hohe individuelle Klasse einzelner Schlüsselspieler als eines der entscheidenden Elemente für den Leverkusener Höhenflug.

Grimaldo der Schlüssel zum Erfolg?

So ordnete Baumgartlinger beispielsweise den stürmenden Linksverteidiger Alejandro Grimaldo, der in Augsburg den späten Siegtreffer mit seiner Hereingabe vorbereitete, allein schon aufgrund seiner extrem guten Schusstechnik als einen Akteur ein, der am Ende das Zünglein an der Waage darstellen kann und auch muss, wenn Bayer 04 den ersten Meistertitel seiner Bundesligageschichte einfahren möchte.

Die Distanzschüsse des Spaniers, mit Topspin abgefeuert, sodass sich der Ball nach einer Steigphase abrupt senkt und wie bei Grimaldos Lattentreffer in Augsburg für jeden Torhüter eine brutale Bedrohung darstellt, sieht Baumgartlinger dabei als eines dieser möglichen und nötigen Schlüsselelemente an. "Das sind diese X-Faktoren, die sie aktuell mittlerweile in ihrem Spiel haben. Er ist eine Top-Neuverpflichtung, der diese Hinrunde auch geprägt hat", urteilt der Österreicher.

Diesen brachte "Sky"-Interviewer Patrick Wasserziehr mit seiner Frage, ob er, Baumgartlinger, dies auch könne, zum Lachen. "Ich? Konnte ich noch nie, kann ich auch jetzt nicht", sagte der frühere Sechser amüsiert, um dann zu betonen: "Das können aber auch nicht viele. Er macht aus nichts eine Riesenchance. Und das hat er in der Hinrunde schon bewiesen, er hat schon mehrere Tore geschossen. Auch das werden sie brauchen, um Meister zu werden."

Die Chance auf den Titel sieht Baumgartlinger für seinen Ex-Klub so groß wie lange nicht. Jetzt oder nie lautet das Motto, dass er seinen ehemaligen Kollegen empfiehlt. "Absolut. Die Bayern haben auch keine schlechte Hinrunde gespielt. Die sind auch in einer sehr guten Verfassung mit sehr gutem Personal", ordnet der 36-Jährige die Leverkusener Tabellenführung hoch ein, "insofern sollte man das bei Bayer so sehen und voll auf Titel spielen."

Baumgartlinger: Bayer darf sich keine Patzer leisten

Dass Xabi Alonso und seine Profis dafür weiterhin eine extreme Konstanz an den Tag legen müssen, steht für ihn dabei außer Frage. "Wer Meister werden will, darf sich keinen Monat während der Saison leisten, der nicht gut ist", glaubt er, selbst wenn er mit dem Blick auf die Vorsaison, als der BVB im zweiten Halbjahr zwischenzeitlich neun Punkte auf die Münchner wettmachte, einräumt: "Das kann man zwar immer wieder aufholen, das hat Dortmund letztes Jahr bewiesen."

Trotzdem sei ein guter Start ins Kalenderjahr bedeutsam, "um auch ein Signal Richtung München zu senden, dass sie nach wie vor da sind und im Flow bleiben wollen." Dies gelang Bayer einer knappen Stunde später in Augsburg. Schafft es der Werksklub nun auch am Samstagabend in Leipzig, die eigene Stärke erfolgreich zu demonstrieren, wächst der Druck auf den Rekordmeister aus München weiter Stück für Stück an - und damit auch die Chance auf den Titel für Bayer 04.