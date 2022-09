Baumgartl und der "Gruß an die Menschen, die nicht mehr unter uns sind"

Vor der Länderspielpause hat Timo Baumgartl sein Comeback nach einer Tumor-Operation gegeben - nun spricht er im kicker-Podcast "FE:male view on football" über seine Krankheit und seine emotionale Rückkehr auf den Platz.

Als Timo Baumgartl an diesem Sonntagnachmittag vor knapp zwei Wochen den Rasen an der alten Försterei betrat, dachte er noch einmal an seine Zeit in der Onkologie zurück. Jetzt, da es nur noch wenige Minuten bis zum Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg waren, wusste er, dass er es gemeistert hatte.

Baumgartl war zurück auf dem Rasen, er hatte gewonnen, er hatte den Kampf gegen den Hodenkrebs für sich entschieden - doch in diesem Augenblick kreisten seine Gedanken noch einmal um jene Menschen, die es nicht geschafft haben. Also hielt Baumgartl kurz inne und schaute nach oben in den Berliner Himmel. Jetzt verrät Unions Innenverteidiger: "Es war ein Gruß an die Menschen, die jetzt nicht mehr unter uns sind."

FE:male #13 - Timo Baumgartl „Das war noch emotionaler als ich es mir ausgemalt habe". Nach seiner Krebserkrankung ist er endlich auf den Platz zurückgekehrt: Timo Baumgartl! Wir treffen ihn im Stadion an der Alten Försterei und er spricht mit uns ganz offen über seinen Leidensweg. Der 26-jährige erzählt, was er auf der Onkologie erlebt hat, warum ihn die Krankenschwestern für verrückt hielten und warum er im Moment seiner Rückkehr an all diejenigen gedacht hat, die es nicht geschafft haben. Zudem erklärt er, warum niemand wirklich versteht was in einem vorgeht, mit wem er geweint hat und warum es aber auch wichtig war, in dieser dunklen Zeit, viel zu lachen. Außerdem analysieren wir mit Baumgartl die bisher hervorragende Bundesliga Saison von Union Berlin. Wie lange können sie die Tabellenspitze behaupten, was haben sie, was andere nicht haben und wann geht Trainer Urs Fischer mal so richtig aus sich raus? Der Verteidiger verrät darüber hinaus welche Situation zeigt, dass es im Fußball noch Menschlichkeit gibt und warum der Hauptstadt ein Verein in der Frauen Bundesliga gut tun würde. Diese Folge wurde vor Bekanntwerden der Krebsdiagnose des Bundesligaspielers Jean-Paul Boetius (Hertha BSC) aufgezeichnet.

Seine Zeit auf der Onkologie-Station, emotionale Momente mit seiner Freundin und die Hintergründe der Geste bei seinem Comeback: Es sind bemerkenswerte Einblicke, die Baumgartl in der neuen Folge des kicker-Podcasts "FE:male view on football" gewährt.

Mit dem Spiel gegen Wolfsburg endete für ihn ein langer und harter Weg, der ihn an Grenzen gebracht hatte. "Die ersten Tage nach der Diagnose habe ich viel geweint", erzählt Baumgartl, erklärt aber auch, wie zentral es für ihn gewesen sei, sich auch in schweren Stunden seinen Humor zu bewahren.

"Noch emotionaler" als im Vorfeld ausgemalt

Der 18. September, das Datum des Wolfsburg-Spiels, sei dann "noch emotionaler" gewesen, als er sich das im Vorfeld vorgestellt hatte: ein vollbesetztes Stadion, 22.012 Zuschauer, das erste Spiel nach fünf Monaten und deshalb "ein Tag", so der 26-Jährige, "den ich mein Leben lang nicht vergessen werde".

Timo Baumgartl ist also zurück - und hat das Gefühl, "als wäre ich nie weggewesen".

In der 13. Folge des kicker-Podcasts "FE:male view on football" verrät Timo Baumgartl, warum ihn die Krankenschwestern auf der Onkologie-Station für verrückt gehalten haben, er spricht über das Thema Vorsorge - und er erklärt, was Union Berlin in dieser Saison so stark macht.

