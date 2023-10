Baumgartl ruft den Abstiegskampf auf Schalke aus: "Das war viel zu wenig"

Das Debüt von Karel Geraerts beim FC Schalke 04 ist missglückt. Mit 0:3 verloren die Knappen beim Karlsruher SC. Karel Geraerts haderte mit dem ersten Durchgang, Timo Baumgartl forderte mehr "Leidenschaft und Intensität".

Mit frischen Impulsen von Karel Geraerts wollte der FC Schalke 04 am zehnten Spieltag der 2. Bundesliga einiges anders machen. In Karlsruhe sollte der Grundstein für die Wende nach dem verpatzten Saisonstart gelegt werden - doch es kam anders. Beim ebenfalls schwach gestarteten KSC holten sich zu harmlose Schalker eine 0:3-Klatsche und damit die vierte Niederlage in Folge ab.

Nach dem Spiel bemängelte Trainer Geraerts gegenüber "Sky" die fehlende Intensität im Schalker Spiel. "Die erste Halbzeit war nicht gut. Das ABC des Fußballs wurde nicht respektiert, wenn man das so sagen kann. Wir haben keine Duelle gewonnen. Keinen ersten Ball, keinen zweiten Ball, nichts."

Geraerts sieht auch positive Momente

Dennoch wollte der Coach nicht in Negativität verfallen. "Wir hatten unsere Momente, auch in der ersten Halbzeit, als wir schlecht gespielt haben, hätten wir durch Bryan das 1:1 machen können, auch wenn es unverdient gewesen wäre", blickte Geraerts auf die Großchance von Lasme kurz vor dem 0:2. "In der zweiten Halbzeit haben wir die ersten 20, 25 Minuten mehr nach vorne und besseren Fußball gespielt, hatten ein paar Chancen, aber haben leider nicht getroffen", sah der neue Trainer durchaus Punkte an denen man ansetzen könne. In erste Linie brauche es nun jedoch "harte Arbeit".

Etwas deutlicher wurde da sein Innenverteidiger Timo Baumgartl der ebenfalls gegenüber "Sky" von einem ein "völlig verdienten 0:3" sprach. "Alle Pläne, die wir hatten, haben wir nicht auf den Platz bekommen. Karlsruhe hat das gut gemacht, aber da müssen wir uns selber an die Nase packen, jeder einzelne und auch ich, das war viel zu wenig." Auch der 27-Jährige ärgerte sich besonders über die ersten 45 Minuten. "Da war nichts auf dem Platz. Da hat der KSC uns an die Wand gespielt, wir kamen gar nicht raus, hatten die eine Chance durch Bryan, die hundertprozentig ist, aber sonst hatten wir nichts."

Von unterirdisch zu schlecht, das ist vielleicht eine Verbesserung, aber das ist nicht unser Anspruch. Timo Baumgartl über den Schalker Auftritt in Karlsruhe

Auch nach der vermeintlichen Steigerung im zweiten Durchgang sei von den Schalkern weiterhin viel zu wenig gekommen. "Von unterirdisch zu schlecht, das ist vielleicht eine Verbesserung, aber das ist nicht unser Anspruch", stellte Baumgartl klar.

Eine Statistik ärgerte den Defensivspieler ganz besonders. "Wenn wir es einfach fußballerisch gerade nicht auf die Platte bekommen, was man auch sieht, dann müssen wir es über die Leidenschaft und die Intensität machen. Wir sind heute sechs Kilometer weniger gelaufen als der Gegner. Das geht nicht, das kann nicht sein", betonte Baumgartl, der klarstellte: "Wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, dann muss man ganz klar sagen, dass wir im Abstiegskampf sind."

Der Weg aus diesem Abstiegskampf führt für den Tabellen-16. nur über Ergebnisse. "Wir müssen in den Spiegel schauen. Es sind brutale Wochen für uns, aber trotzdem, wir müssen irgendwie schauen, dass wir bis zum Winter Punkte sammeln, irgendwie an das Mittelfeld rankommen und dann müssen wir uns resetten", blickte Baumgartl voraus.

Die nächste Chance es besser zu machen bietet sich den Schalkern am Samstag (13 Uhr) beim Heimspiel gegen Hannover 96.