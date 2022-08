Baumgart zieht seinen Hut vor Schwäbe

Es war eine Erfahrung, auf die er gerne verzichtet hätte, die allerdings jeder Torhüter irgendwann machen muss. Kein Keeper kam irgendwann fehlerlos durch eine Saison, dies erfuhr am Samstag auch Marvin Schwäbe.

Aber: Entscheidend ist der Umgang mit einem schweren Patzer, wie er Kölns Torhüter beim Treffer von Timo Werner unterlief. Und diesen gestaltete er souverän. Trainer Steffen Baumgart lobte seine Nummer eins: "Wie Marvin dann die Nerven im Griff hat und uns im Spiel hält, da muss ich sagen: Hut ab!" Lizenzspieler-Chef Thomas Kessler, selbst jahrelang Torhüter, ergänzt: "Jeder Torhüter macht Fehler. Die Frage ist, wie er darauf reagiert. Das ist entscheidend. Und da hat Marvin unter Beweis gestellt, dass er zu den Besten gehört."

Der Patzer diente schlussendlich auch dazu, eine Stärke der Mannschaft herauszuarbeiten. Schwäbe stellte sich nach dem Spiel und ließ keinen Zweifel daran, was an erster Stelle verhinderte, dass sich der Patzer nachhaltig negativ auswirkte: "Das 0:1 war klar mein Fehler", so der Keeper, der gleich einen Erklärungsversuch startete: "Das Problem war, dass der Ball so lange in der Luft war und ich zwei Gedanken hatte. So etwas geht dann meistens nicht gut aus als Torwart."

Die folgenden Sätze des Keepers dann beschreiben diesen ganz bestimmten Spirit, der die Kölner unter Steffen Baumgart immer wieder auszeichnet und sie häufig unabhängig macht von Einzelkönnern. Schwäbe: "Ich kann mich nur bei der Mannschaft bedanken, dass das Spiel 2:2 ausgegangen ist. Wir klopfen uns gegenseitig auf die Schulter und sind füreinander da, das ist das, was uns ausmacht. Wir stehen als Mannschaft zusammen, auch wenn es mal einen Fehler geben sollte."

Klingt vielleicht ein wenig kitschig, macht aber wohl tatsächlich eine Menge dessen aus, was die Kölner so stark auftreten lässt. Und Schwäbe so selbstbewusst sein lässt, dass er einen Fehler eben schnell wegsteckt.