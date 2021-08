Baumgart: "Wir wollen die Leute stolz machen"

Nach dem schwierigen Pokalspiel in Jena blickt Kölns Trainer Steffen Baumgart dem Saisonauftakt gegen Hertha BSC mit Vorfreude entgegen. Er hat für die Saison klare Ziele, auch was den Tabellenplatz betrifft.

Die Ernüchterung, die dem glücklichen Weiterkommen im DFB-Pokal beim Viertligisten Carl Zeiss Jena bei vielen Fans und Beobachtern folgte, griff auf den Trainer nicht über. "Die Jungs haben es in den vergangenen fünf Wochen gut umgesetzt", urteilt Kölns Trainer Steffen Baumgart, der vor dem Debüt am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sagt: "Ich halte uns für das Hertha-Spiel gut vorbereitet. Am Sonntag wollen wir den nächsten Schritt in unserer Entwicklung machen."

Das Strickmuster ist klar. Seit Baumgart da ist, wird von wenig anderen Dingen gesprochen als von Aggressivität, hohem Pressing, Gegenpressing und frühem Anlaufen. Das gilt auch für die Partie gegen die Berliner: "Wir wollen den Gegner aggressiv anlaufen, das Spiel mit Mut angehen." Immerhin spiele man zuhause, endlich wieder vor Publikum, da wolle man unbedingt gewinnen. Doch Baumgart weiß: "Wir müssen weniger Fehler machen als in Jena, Hertha kann die Fehler mit ihrer Qualität schneller bestrafen."

Wer sich nicht darauf freut, dass wir hier wieder Zuschauer begrüßen können, ist fehl am Platz. Steffen Baumgart

Baumgart nutzt diese erste Pressekonferenz vor einem Bundesligaspiel mit dem 1. FC Köln auch für Grundsätzliches: "Ich möchte zu den besten zwölf Mannschaften der Liga gehören am Ende der Saison. Wir wollen tabellenmäßig besser sein." Und er betont: "Wir wollen die Leute stolz machen!" Für ihn sei dieses Debüt in der Liga mit dem FC kein besonderes Spiel. Warum nicht? Die charmante Antwort dieses "Kraftwerks auf zwei Beinen": "Jedes Spiel ist für mich besonders, weil ich diesen Job liebe. Da geht immer ein Traum in Erfüllung." Dies sei der Beruf, den er sich immer gewünscht habe, umso mehr freue er sich auf "die Arbeit mit den Jungs, die Auseinandersetzungen und den Weg, den wir gehen wollen." Dass er sich dennoch "besonders auf den Start freut" hat einen ganz bestimmten Grund: "Wer sich nicht darauf freut, dass wir hier wieder Zuschauer begrüßen können, ist fehl am Platz."

Baumgart sieht nicht, dass Skhiri weg möchte

Diese Zuschauer - bis zu 16.500 werden es sein - sollen möglichst nicht enttäuscht heim gehen. Personell kann Baumgart aus dem Vollen schöpfen, lediglich Jannes Horn fehlt, absolviert nach seiner Hüft-OP die Reha. Ellyes Skhiri wird sicher in der Startelf stehen, der Tunesier vermittelt zu keiner Zeit den Eindruck, er wäre wechselwillig und würde sich deshalb hängen lassen.

Baumgart zur Situation um seinen Sechser: "Ich bin überzeugt, dass er gegen Hertha eine große Chance hat, aufzulaufen. Ich sehe nicht, dass er weg ist, auch wenn das immer geschrieben wird. Ich hoffe ganz klar, dass er hier bleibt. So trainiert er auch. Das ist ein Unterschied zu dem einen oder anderen Spieler, der auch weg wollte." Skhiri hatte unter der Woche betont, er sei bereit "für den nächsten Schritt", könne aber auch sehr gut damit leben, in Köln zu spielen. Am Sonntag soll er diesen Worten Taten folgen lassen.