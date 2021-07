Baumgart: "Wir werden sehen, wie weit wir sind!"

Im letzten Test vor dem Pflichtspielauftakt will Kölns Coach Steffen Baumgart am Samstag gegen Kerkrade möglichst allen Akteuren Spielpraxis verschaffen. Im 22-Mann-Kader werden die Nachwuchsspieler aber fehlen.

Köln-Coach Steffen Baumgart will in der Generalprobe gegen Kerkrade möglichst alle Spieler einsetzen. picture alliance

Mit einem Kader von 22 Spielern wird der 1. FC Köln am Samstag in das letzte Testspiel gegen Roda Kerkrade gehen. "Alle Positionen sind doppelt besetzt", sagt Steffen Baumgart. Das Trainerteam entschied zunächst, die Nachwuchsspieler wie Jens Castrop, Philipp Wydra, Meiko Sponsel oder Marvin Obuz zu ihren Teams (U 19, U 21) zurückzudelegieren. Baumgart allerdings betonte, dass jeder aus diesem Kreis in Zukunft immer wieder mit den Profis mittrainieren werde. Die Bindung also bleibt, ihre Spielzeit allerdings sollen sich die jungen "Geißböcke" zunächst in ihren Mannschaften holen.

Baumgart sieht sein Team "gut vorbereitet auf Jena", vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal (8. August) soll am Samstag noch einmal möglichst jeder Spieler Praxis bekommen, "der eine mehr, der andere weniger", so der Trainer, der Roda so einschätzt: "Das wird der härteste Test, wir werden sehen, wie weit wir sind."

Die Basics stimmen: Baumgart ist zufrieden mit dem Stand der Vorbereitung

Umsetzen, was man sich erarbeitet hat - das ist das erste Ziel der Kölner. Dabei geht es nicht darum, eine Checkliste abzuhaken. Was Baumgart sehen will, ist bekannt: "Intensität, Anlaufverhalten, Nutzen schlagen aus unseren Möglichkeiten, Lösungen beim Spiel von hintenheraus finden und nicht jeden Ball lang schlagen." Er macht keinen Hehl daraus, dass er sich deutlich zufrieden zeigt mit dem Stand der Vorbereitung. Gerade auch, weil die Basics wie Mentalität, Laufbereitschaft und der Spaß, der nicht zu kurz kommen darf, stimmen.

Die Startelf am Samstag muss allerdings nicht zwingend die Mannschaft sein, die das erste Pflichtspiel bestreitet. Baumgart hält sich die Optionen, die der Kader durchaus bietet, offen und wird sicherlich auch die eine oder andere Bauchentscheidung treffen. Überraschungen nicht ausgeschlossen.