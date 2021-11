Baumgart: "Wir schaffen es halt immer noch nicht, uns zu 100 Prozent zu belohnen"

Die jüngste Talsohle in der Liga hat an der Überzeugung von Steffen Baumgart nicht gerüttelt. Doch auch wenn Kölns Trainer mit den Leistungen des FC grundsätzlich zufrieden ist, fehlt ihm ein entscheidendes Element.

0:5 bei 1899 Hoffenheim. 2:2 gegen Leverkusen. 0:2 in Dortmund. 2:2 gegen Union Berlin. Vier Spiele, aus denen der FC nur zwei Zähler holte. Eine Ausbeute, die niemanden am Geißbockheim zufriedenstellte.

Diese soll sich in Zukunft ändern. Grundsätzlich, aber am besten auch schon direkt am Sonntag in Mainz, wo sich die Elf von Steffen Baumgart mit einem der Topteams des Jahres 2021 auseinandersetzen muss. Seit Bo Svensson die 05er zum Jahresbeginn übernahm, hat sich die Mannschaft extrem positiv entwickelt.

Dem zollt auch Baumgart seine Anerkennung. "Mainz ist seit dem Trainerwechsel eine der stabilsten und der besten Mannschaften, die wir haben", preist der 49-Jährige die Arbeit seines Mainzer Kollegen, "auf uns kommt eine sehr stabile, sehr starke Mannschaft zu, die sehr gut verteidigen kann und zwei Stürmer hat, die gut Feuer machen können."

Jetzt geht es darum, nicht nur den einen oder anderen Punkt zu holen, sondern auch Siege einzufahren. Baumgart

Also eine richtige Aufgabe für den FC. Zumal der Gegner die Attribute einbringt, die die Kölner schon jüngst beim 2:2 gegen Union Berlin vor einige Probleme stellten. Mainz spiele "von der Intensität her ähnlich", weiß Baumgart, der sich dennoch gewohnt angriffslustig gibt: "Trotzdem versuchen wir, das Spiel für uns zu entscheiden."

Denn der FC-Trainer weiß, dass eigene Erfolgserlebnisse wichtig dafür sind, dass die eigene mutige Spielweise konsequent durchgezogen wird. Ein schleichendes Absinken in die Abstiegszone soll möglichst verhindert werden, damit die Gefahr erst gar nicht entsteht, dass das FC-Spiel seine neue Leichtigkeit und den dafür erforderlichen Mut verliert.

Baumgart ist mit der Leistung seiner Spieler zufrieden

Baumgarts Parole ist deswegen eindeutig: "Jetzt geht es darum, nicht nur den einen oder anderen Punkt zu holen, sondern auch Siege einzufahren. Das ist das nächste Ziel. Die Leistung macht Hoffnung und Mut. Dementsprechend hoffe ich, dass wir uns weiterentwickeln und schneller über diesen kleinen Punkt kommen - ich wünsche mir einfach, dass wir uns mehr und mehr belohnen mit Siegen und nicht mit Unentschieden."

Die jüngste Durststrecke in der Liga kann der Überzeugung des Trainers nichts anhaben. Was in erster Linie an der Form der Darbietung seiner Spieler liegt. "Das alles Entscheidende ist die Leistung. Und die stimmt. Wir sind immer noch auf einem positiven Weg nach oben, wenn wir die Spiele anschauen", erklärt Baumgart, sieht dabei aber eine entscheidende Schwäche: "Wir schaffen es halt immer noch nicht, uns zu 100 Prozent zu belohnen."