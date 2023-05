Baumgart: "Wir hatten die Kontrolle, lagen aber plötzlich hinten"

So sahen die Trainer die Leistung ihres Teams ...

1. FC Köln - Hertha BSC 5:2 (3:2)

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Es war ein sehr, sehr gutes Spiel von uns. Wir hatten die Kontrolle, lagen aber plötzlich hinten. Es war wichtig, dass die Mannschaft an sich geglaubt und weitergemacht hat. Es war eine Frage der Zeit, die Freude ist groß, dass wir die Tore gemacht haben. Trotzdem haben wir noch eine Menge liegengelassen."

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Eine schöne Leistung von Köln. Es ist nichts passiert, was wir nicht erwartet haben. Köln hatte gefühlt 30 Flanken in der ersten Halbzeit, die Jungs konnten das nicht verhindern. In der zweiten Halbzeit war der Druck riesig, es hat nicht gut ausgesehen. Ich suche die Fehler bei mir. Wir müssen schauen, was dieses Wochenende passiert, und wenn wir noch irgendeine Chance haben, werden wir uns intensiv vorbereiten. Wir haben hier und heute nichts zu erzählen, wir müssen jetzt nach Hause gehen."