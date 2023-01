Baumgart will die Mannschaft mutig sehen

Ellyes Skhiri ist ja nicht erst seit seiner Top-Leistung vom vergangenen Samstag eine zentrale Figur im Spiel des 1. FC Köln. Und deshalb ist zunächst von ihm die Rede vor dem Spiel beim FC Bayern: Spielt er oder spielt er nicht?

Steffen Baumgart weiß es auch heute noch nicht: "Ellyes sagt, es sei besser geworden. Aber es gibt noch keine konkrete Aussage", so der Trainer. Der Schlag aufs Sprunggelenk bereitet also immer noch Probleme, die Hoffnung auf rasche Genesung haben die Kölner freilich nicht aufgegeben: "Er wird mitfahren nach München."

Ein oder zwei Sechser?

Auch mit Jan Thielmann, der nach seiner Muskelverletzung noch einen geringen Rückstand aufweist, wird die Maschine Richtung München abheben, 21 Spieler also werden an Bord sein. Wer davon morgen in der Startelf auftaucht, steht weitestgehend fest. Ein paar Fragezeichen gibt es laut Baumgart noch: "Wir sind uns noch nicht klar, ob wir mit einem oder zwei Sechsern agieren werden. Es kann einen oder zwei Wechsel geben. Wie die aussehen können, werden wir sehen. Wir haben noch eineinhalb Tage. Endgültig festlegen werden wir uns erst Dienstagnachmittag."

Das Spiel vom Samstag mit dem 7:1 gegen Werder Bremen sollte keine Rolle mehr in den Köpfen der Spieler einnehmen. Baumgart: "Wir müssen gucken, dass wir damit sachlich umgehen. Auch in diesem Spiel gab es Sachen, die gut waren und solche, die nicht gut waren." Diese Dinge werden in kleinen Gruppen besprochen: "Das ist nach so einem Spiel normal und hat nichts mit diesem außergewöhnlichen Ergebnis zu tun. So ist einfach unsere Arbeitsweise."

"Wir wollen mutig sein und vorne anlaufen"

Klar ist, dass der FC auch gegen die Bayern den Weg nach vorne suchen wird: "Wir wollen mutig sein und vorne anlaufen", erklärt Baumgart. Gewinnen will er ohnehin immer, auch gegen den Rekordmeister. Die Tatsache, dass ihm dies noch nie gelang als Trainer, ändert nichts an diesem Vorhaben: "Ich habe als Trainer noch nie gegen die Bayern gewonnen, nicht mal einen Punkt geholt. Aber wir hatten schon gute Spiele, die mir Spaß gemacht haben."

Gerade die Spiele gegen diesen Super-Favoriten bescheren dem Trainer eine zweite Ebene. Wenn das Ergebnis ohnehin fest zu stehen scheint, wird es wichtig zu sehen, wie es zustande kam. Baumgart ist bekannt als Trainer, der eine Leistung nicht alleine und in erster Linie nach dem Resultat bewertet: "Wir wollen auch in München unsere Art von Fußball spielen. Wir wollen genauso mutig agieren, wie in den anderen Spielen auch. Auch, wenn die Bayern um die Meisterschaft spielen und wir den Klassenerhalt erreichen wollen." Fest gemeißelt ist auf jeden Fall dies: "Wir können nur als Mannschaft bestehen."

Rund 3000 Fans werden den FC in der Allianz-Arena unterstützen und darauf hoffen, dass diese Serie bricht: Köln ist sage und schreibe seit 21 Spielen gegen unterschiedliche Tabellenführer sieglos, die jüngsten neun Duelle gegen die Bayern verloren die "Geißböcke" allesamt.