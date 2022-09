Baumgart will den Fans ein Fußballfest bieten

Vor Borussia Dortmund und der Gefahr des BVB hat Steffen Baumgart gehörigen Respekt. Bei der Überlegung, ob er deswegen seine Herangehensweise ändert, denkt der Kölner Trainer auch an die Fans.

Nach der letzten Trainingseinheit am Freitag wird sich entscheiden, ob Mark Uth (31) für das Spiel gegen Borussia Dortmund nominiert wird. Ist dies der Fall, besteht auch die Möglichkeit des Comebacks nach knapp zweimonatiger Verletzungspause, dies bestätigte Steffen Baumgart am Donnerstag. Allerdings ist Kölns Trainer auch dafür bekannt, mit Spielern, die lange pausieren mussten, behutsam vorzugehen und nennt den Donnerstag mit dem Europapokal-Spiel gegen Partizan Belgrad als den wahrscheinlicheren Rückkehr-Termin für Uth.

Terzic beschreibt das Kölner Spiel in zwei Worten

Der durchaus vorhandene Respekt vor dem Gegner wird auf keinen Fall in einer veränderten Grundordnung ausgelebt. Baumgart gesteht dem BVB "eine hohe individuelle Qualität" zu, sagt: "Wir treffen auf ein Spitzenteam, das defensiv gut steht und wenig zulässt." Nichtsdestotrotz gilt auch gegen die Dortmunder: "Wir wollen nach vorne spielen, werden vorne attackieren." Ballgewinne in der Nähe des gegnerischen Tores sind wichtig für das Kölner Spiel, das der gegnerische Trainer Edin Terzic als "All in" charakterisiert.

Baumgart nimmt diesen Begriff aus dem Pokerspiel als "Kompliment" und damit liegt er wohl richtig, beschreibt es doch das Risiko, das die Kölner in vielen Spielen einzugehen bereit sind. Kölns Trainer bekräftigt: "Ich spiele auf Sieg und will jedes Spiel gewinnen. Wir spielen vor 50.000 Zuschauern, denen wollen wir ein Fußballfest bieten." Was immer dann gut klappte in der Vergangenheit, wenn die Spieler die Marschroute befolgten, die ihnen mit auf den Weg gegeben wurde. Weder Vorsicht noch Angst vor dem Risiko waren je Bestandteil seines Matchplans, Baumgart sucht die Attacke, auch gegen das "Spitzenteam" aus Dortmund - allerdings kein blindes Anrennen: "Sie können gegen jeden Gegner hoch gewinnen. Das wollen wir vermeiden."

Baumgart freut sich auf Modeste und Özcan

Auf die Rückkehr von Anthony Modeste und Salih Özcan freut sich der Trainer: "Das sind zwei Menschen, die mir sehr nahe stehen", sagt er über das Duo, das vor der Saison gemeinsam zum BVB wechselte. Und er appelliert an die Fans in Köln: "Ich hoffe, dass keiner vergisst, dass sie viel für den FC getan haben. Und ich hoffe, dass sie vernünftig begrüßt werden."