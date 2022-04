Baumgart: "Wiedergutmachung gibt’s nicht!"

Vor dem Derby am Samstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach will Kölns Trainer Steffen Baumgart trotz des 4:1-Hinspielsiegs seiner Mannschaft nichts von "Wiedergutmachung auf Gladbacher Seite" hören.

Es ist schon sehr lange her, dass der 1. FC Köln zwei Bundesliga-Spiele in einer Saison gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen konnte. Unter dem Trainer Christoph Daum gelang dies in der Saison 1989/1990. Nun bietet sich die Chance erneut und dies in einer Tabellenkonstellation, mit der vor dieser Spielzeit niemand auch nur im Ansatz gerechnet hatte.

Mit 4:1 schwer geschlagen schickte der FC die "Fohlen" in der Hinrunde heim, die Kölner dürfen also getrost mit einem Gegner rechnen, der auf Wiedergutmachung aus ist. Wovon Trainer Steffen Baumgart nichts hören will: "Es wird ein heißes Spiel, es ist ein Derby. Mehr erwarte ich nicht."

Baumgart hält nichts von Wiedergutmachung

Mit "Wiedergutmachung auf Gladbacher Seite" habe dies nichts zu tun. Und überhaupt: "Von diesem Begriff Wiedergutmachen im Fußball halte ich nichts." Die Stimmung auf den Rängen und auf dem Rasen sei doch keinen Deut anders, nur weil das Hinspiel 4:1 für Köln ausgegangen wäre: "Es treffen zwei Teams aufeinander, die alles raushauen werden", sagt Baumgart und fügt an: "Wir hoffen, dass es ein schöner, interessanter Abend für alle wird, vor allem auch ein friedlicher."

Der "kölsche Cafu" und weitere Rückkehrer

Wieder mit von der Partie wird Rechtsverteidiger Benno Schmitz sein. Der "kölsche Cafu" trainierte am Dienstag erstmals nach Verletzung und Infektion wieder mit dem Team, soll morgen das volle Programm absolvieren. Ähnlich gilt dies für Stürmer Sebastian Andersson, "der", so Baumgart, "noch ein, zwei Untersuchungen" über sich ergehen lassen muss, "aber unter normalen Umständen sollte das auch bald wieder laufen."

Rechnen kann der Trainer natürlich mit den zuletzt gesperrten Timo Hübers und Jan Thielmann, sodass er gegen die Mönchengladbacher aus dem Vollen schöpfen kann. Es sei denn, die Blessuren, die sich Ondrej Duda und Jeff Chabot am Dienstag im Training zuzogen, würden sich negativ entwickeln. Baumgart: "Jeff fühlte sich bei seitlichen Bewegungen unsicher, das wollen wir abklären. Duda hatte auch ein paar Probleme, dementsprechend haben wir beide reingeschickt. Aber sie haben trainiert, deswegen gehe ich davon aus, dass es nicht so dramatisch ist."