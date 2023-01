Baumgart: "Wer sich mit ihm nicht beschäftigt, ist selbst schuld"

Das letzte Spiel der englischen Woche führt den FC nach Schalke, nach dem kämpferisch eindrucksvollen Auftritt beim Ersten trifft man nun auf den abgeschlagenen Letzten der Tabelle. Kein Grund für Steffen Baumgart, auf eindringliche Warnsignale zu verzichten.

Die einhundertprozentige Fokussierung auf den Gegner und das eigene Spiele ist es, was Baumgart verlangt und voraussetzt. Nachdrücklich verweist er auf die "gute Leistung der Schalker in Frankfurt" und darauf, "dass man gegen Leipzig schonmal den Arsch vollkriegen kann". Mit einem 0:3 bei der Eintracht und dem 1:6 gegen RB gehen die Schalker in diese erste Rückrundenpartie, "wir werden", sagt Baumgart, "ein Endspiel erleben, einen sehr aggressiven Gegner, der mit voller Power spielen wird". Daraus ergibt sich dies: "Wir sollten aufpassen."

Diesmal mit Tigges und Selke?

Wen er nach dem intensiven Auftritt in München (1:1, der FC spulte rund 130 Kilometer ab) bringt, verrät der Trainer diesmal nicht. Dejan Ljubicic allerdings kann sich auf eine Startelfnominierung ebenso vorbereiten wie Davie Selke. "Das ist eine Möglichkeit", verriet Baumgart auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, am Sonntag mit Steffen Tigges und Selke zu beginnen.

Ebenso wieder fit ist Innenverteidiger Timo Hübers, der vor dem Gastspiel in München erkrankte. Er steht im Kader, was auch für Jan Thielmann gilt, der seine Muskelprobleme hinter sich gelassen und den Trainingsrückstand aufgeholt hat.

"Mir geht das auf den Sack"

Am wenigsten Sorgen macht sich Kölns Trainer in Sachen Ellyes Skhiri. Er rechnet nicht damit, dass der Tunesier in diesem Winter den Klub verlässt, es gebe weder den Wunsch noch ein Angebot: "Mir geht das auf den Sack", schimpfte Baumgart angesichts der Wechselgerüchte, meinte dann allerdings selbst: "Er muss keine Werbung für sich machen. Wer sich mit diesem Spieler nicht beschäftigt, ist selbst schuld." Er selbst versuche alles, Skhiri von einem Verbleib in Köln auch über den Sommer hinaus zu überzeugen, "auch wenn ich weiß, dass die Möglichkeiten gering sind."

Der laufstarke Schlaks lässt offensichtlich alles auf sich zukommen. Seine Leistungen gegen Bremen und München waren überragend, "er ist komplett fokussiert", schwärmt Baumgart, dem die Freude, mit solch einem Klasse-Spieler zusammenarbeiten zu können, förmlich anzumerken ist. Bis zum Saisonende will er das auf jeden Fall genießen.