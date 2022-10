Baumgart: "Wenn es zu doll war, dann tut es mir leid"

Der 1. FC Köln hat die sich anbahnende Krise abgewendet. Die Erleichterung über den Dreier war riesig, was nicht nur Trainer Steffen Baumgart anzusehen war.

"Heute war die Situation schon ein bisschen angespannt", gab Baumgart nach dem 3:2 bei DAZN zu und betonte, dass der Sieg daher "umso wichtiger" war. Nach den drei Niederlagen in Folge sei die Stimmung besonders schlecht gewesen, was für Kölner Verhältnisse nicht ungewöhnlich sei, wie auch Baumgart weiß: "In Köln geht's ja schnell in beide Richtungen", sagte der 50-Jährige und verriet: "Man hatte so das Gefühl, dass die einzigen, die an uns glauben, wir selbst sind."

Umso glücklicher war er über die Antwort seiner Spieler, wenngleich er sich etwas weniger Spannung gewünscht hätte. "Wir können wahrscheinlich nicht anders", sagte Baumgart im Hinblick auf das Hin und Her mit Rückstand, Führung, Ausgleich und schlussendlich erlösendem 3:2-Siegtreffer seiner Elf. "In der zweiten Halbzeit haben wir uns das Glück erarbeitet", stellte der Trainer fest und freute sich, "dass es am Ende geklappt hat."

Eine Entschuldigung ging dem Kölner Coach aber auch noch über die Lippen. Angesprochen auf die 36. Minute, als der für seine Emotionalität bekannte Trainer nach einem Foul des Augsburgers Ruben Vargas an Linton Maina aus der Haut fuhr und die Augsburger Bank beschimpfte, bat er zwar um Verzeihung, rechtfertigte sich zugleich aber auch.

Baumgart: "Ich weiß, was auf uns zukommt"

"Es war ein Foul. Wenn dann die ganze Bank aufsteht und so tut, als sei es kein Foul, dann habe ich damit ein Problem." Für seine harschen Worte in Richtung FCA-Bank, die "nicht die feine englische Art" waren, bat er allerdings um Verzeihung. "Ich werde meine Emotionen nicht kleinhalten können, das ist einfach so. Wenn es zu doll war, dann tut es mir leid."

Mit Blick auf die kommenden Ligaspiele zeigte sich Baumgart aber wieder als Mahner, denn die anstehenden Aufgaben werden keineswegs leicht. Am Freitag (20.30 Uhr) geht es nach Mainz, das "gut drauf ist" und anschließend steht das Heimspiel gegen Hoffenheim an, eine Mannschaft, gegen die Baumgart noch nie gewinnen konnte, wie er selbst betonte. "Ich weiß, was auf uns zukommt."