Baumgart warnt: "Wer das denkt, hat schon verloren"

Nach dem Start gegen den auf Normalmaß geschrumpften Big-City-Klub aus Berlin und der Partie beim wirklich großen FC Bayern München steht der 1. FC Köln vor einer völlig anderen Aufgabe. Aber gerade deshalb warnt Trainer Steffen Baumgart vor dem nächsten Gegner.

Der VfL Bochum, im Vorjahr Meister in der 2. Liga, kommt nach Müngersdorf. Nach den ansehnlichen Vorstellungen des FC bislang in dieser Bundesligasaison ist die Erwartungshaltung entsprechend hoch. Viele Fans werden den FC als Favoriten ansehen angesichts des weniger prominenten Gegners.

Ein Blickwinkel, der Baumgart gar nicht gefällt. Birgt er doch höchste Gefahren in sich. Der VfL sei eine kampstarke Mannschaft, "die eine klare Struktur hat, seit Thomas Reis dort das Ruder übernommen hat", lobt der FC-Trainer seinen Kollegen, mit dem er einst die Fußball-Lehrer-Lizenz erwarb, und warnt: "Eines steht aber fest: Wer davon ausgeht, dass es nur ein Aufsteiger ist, der hat schon verloren."

Mehrere Ausfälle

Gegen den VfL muss Kölns Trainer seine Elf zwangsläufig verändern. Angreifer Jan Thielmann ist krank und fällt definitiv aus. Zudem werden Innenverteidiger Timo Hübers (Knieprobleme) und Ersatztorhüter Marvin Schwäbe (Handprobleme) wie schon beim 2:3 in München nicht zur Verfügung stehen.

Angreifer Mark Uth hingegen, der das Mittwochtraining wohl wegen Rückenproblemen abgebrochen hatte und am Donnerstag fehlte, soll am Freitag wieder einsteigen. Hier hofft der FC-Trainer auf dessen Einsatz am Samstag.

Kilian vorerst "Alternative"

Ins Spieltagsaufgebt wird so der am Dienstag verpflichtete Luca Kilian rutschen, den Baumgart als "einen der talentiertesten Innenverteidiger, die wir haben", einstuft, "nicht nur in Köln, sondern insgesamt".

In der Anfangsformation wird der aus Mainz ausgeliehen Akteur aber nicht stehen. "Luca muss ankommen. Er hat eine gute Vorbereitung gespielt, hat keinen Rückstand. Für das Wochenende sehe ich ihn aber noch nicht als Alternative für die Innenverteidigung. Die wird die gleiche sein wie sie in München aufgelaufen ist. Es ist ja nicht so, dass jemand hierherkommt und spielt - das muss Luca sich erarbeiten."