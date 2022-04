Baumgart warnt vor Arminia: "Wir sollten wissen, woher wir kommen"

Der 1. FC Köln surft auf einer Erfolgswelle, hat Europa bereits im Hinterkopf. Vor dem Heimspiel gegen Bielefeld sprach Trainer Steffen Baumgart dennoch eine Warnung aus.

Ohne Sebastian Andersson geht der 1. FC Köln in die Trainingswoche vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), für das der schwedische Stürmer auf keinen Fall berücksichtigt werden kann. Offensichtlich sind es Nachwirkungen einer Corona-Infektion, die Andersson eine Höchstbelastung nicht ermöglichen. Trainer Steffen Baumgart erklärte: "Er fühlt sich nicht so, dass es gut wird. Wir nehmen ihn raus, das ist auch eine Schutzmaßnahme."

Immerhin kann sich Andersson in Ruhe auskurieren, die Offensive funktioniert seit dem Spiel gegen Mainz. Sechs Treffer in knapp 65 Minuten stehen zu Buche, drei in der letzten halben Stunde gegen den FSV, drei in den ersten 35 Minuten im Derby gegen Mönchengladbach. Dabei zeigten die Kölner zwei unterschiedliche Erfolgsgesichter: gegen Mainz entwickelte sich die Steigerung aus dem Mut der Verzweiflung nach einem 0:2-Rückstand. Gegen die Borussia resultierten die Treffer aus Spielzügen von fast chirurgischer Präzision, basierend auf Fantasie, Zweikampfstärke, Kompaktheit und Aggressivität in der Schaltzentrale.

Uth sticht aus dem Kollektiv heraus

Hier stach in beiden Spielen in Sachen Kreativität ein Kölner heraus, der über die Saison gesehen und gemessen an Leistungsvermögen und eigenem Anspruch nicht ganz zufrieden sein durfte. Im Schlussspurt nun allerdings zeigt, was er wert ist für dieses Team: Mark Uth, der erste Kölner, der öffentlich den europäischen Wettbewerb als Ziel ausgerufen hatte, tut seitdem einiges dafür, dass dieses Ziel erreicht wird.

Im Anschluss an zwei seiner Ecken fielen gegen Mainz zwei Treffer, Dejan Ljubicic legte er dazu direkt auf. Und weil es so schön war, folgte gegen die Borussia der nächste Kreativitätsschub von Uth mit dem vorletzten Assist beim Treffer von Anthony Modeste und den beiden direkten Pässen zum 2:0 und zum 3:0.

20 Zähler mehr - mit fast dem gleichen Kader

Den Worten Taten folgen zu lassen, diese Eigenschaft mag Steffen Baumgart. Weshalb er nun seit Donnerstag auch von Europa spricht. Das Vertrauensband, das Trainerteam und Mannschaft verbindet, ist zum Saisonende hin immer dicker geworden. Baumgarts Ansage folgte der überzeugende Sieg im Derby - da ist einiges zusammengewachsen.

Was den Trainer nicht daran hindert, intensiv vor Arminia Bielefeld - Kellerkind und nächster Gegner - zu warnen: Man könne diese Partie nicht mit dem Derby vergleichen. Und überhaupt: "Oft heißt es ja 'nur Bielefeld'. Aber Arminia ist ein guter Bundesligaklub, ein Gegner, den man ernst nehmen muss. Gerade wir beim FC sollten diejenigen sein, die wissen, woher wir kommen und was in der letzten Saison gewesen ist."

Ein Hinweis, der gerechtfertigt ist: Nach 30 Spielen der vergangenen Saison wies der FC 26 Punkte auf, Platz 17 stand zu Buche. Aktuell sind es 20 Zähler mehr - mit fast dem gleichen Kader.