Baumgart warnt seine Spieler: Trotz Bestleistung "kann es schiefgehen"

Steffen Baumgart erwartet von seinen Spielern auch gegen Bayern einen mutigen Auftritt. Ihm ist allerdings bewusst, dass selbst das "beste Spiel des Lebens" nicht für einen Erfolg reichen könnte.

Wünsche darf man ja äußern. Auch wenn die Bayern kommen. Steffen Baumgart etwa wünscht sich für den Freitagabend ein "schönes und intensives Spiel." Was schonmal bedeuten könnte, dass es nicht einseitig wird im Duell mit dem deutschen Meister. Große Ansprachen wird er nicht halten müssen, jeder weiß, um was es geht - zuvorderst darum, den Abend nicht komplett in den Sand zu setzen. "Ich erwarte, dass die Jungs mutig sind, das Spiel annehmen und klar sind. Das hat nichts mit Bayern zu tun, das erwarte ich in jedem Spiel. Das ist unsere Art, Fußball zu spielen."

Bis auf die angeschlagenen Philipp Pentke, Jacob Christensen und Max Finkgräfe stehen dem Trainer alle Profis zur Verfügung, auch der zuletzt schwächelnde Dejan Ljubicic ist fit "und", so Baumgart, "wenn er fit ist, dann spielt er auch."

Der Trainer ist besonders erpicht darauf, dass seine Spieler nicht verkrampfen und keine Geschenke verteilen. Aber er sagt ihnen auch: "Du kannst das beste Spiel deines Lebens machen und trotzdem kann es schiefgehen." Immerhin sind die Kölner seit drei Spielen ungeschlagen, zuletzt holte man den Punkt in Bochum, "auf dem wir aufbauen wollen. Nicht auf der Leistung."

Wir werden versuchen, sie zu Fehlern zu zwingen. Wir wissen aber, dass es nicht viele sein werden und deshalb müssen wir in den wenigen Momenten zur Stelle sein. Steffen Baumgart

Die muss besser werden gegen die Bayern, keine Frage: "Bayern ist eine sehr gute Mannschaft, die wenig Fehler macht, ihrerseits aber Fehler eiskalt ausnutzt. Wir werden unser Spiel durchziehen und versuchen, sie unter Druck zu setzen und zu Fehlern zu zwingen. Wir wissen aber, dass es nicht viele sein werden und deshalb müssen wir in den wenigen Momenten zur Stelle sein. Gleichzeitig müssen wir unsere eigenen Fehler möglichst abstellen."

Kein einfaches Unterfangen, wenngleich niemand davon ausgeht, dass der FC den Rekordmeister aus dem Stadion fegt. Doch dann wird neu gemischt: der FC ist in die Situation geraten, in der Ergebnisse vor Leistung kommen. Mit einer Serie nach dem Bayern-Spiel (die Gegner heißen unter anderem Darmstadt, Mainz und Heidenheim) könnte diese Phase bis zur Winterpause deutlich entspannter angegangen werden.