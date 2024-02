Baumgart: Warme Worte für Walter - und eine offene Torwartfrage

Seit vier Tagen ist Steffen Baumgart in Hamburg und die Heim-Premiere gegen die SV Elversberg am Sonntag rückt näher. Der neue Trainer verspürt pure Vorfreude auf das Debüt für "seinen HSV", verhehlt aber auch nicht eine gewisse Anspannung.

"Bammel", sagt der 52-jährige gebürtige Rostocker, "würde ich es nicht nennen, aber es ist jetzt auch kein ruhiger Schlaf, den ich gerade habe." Baumgart räumt ganz offen ein: "Ich habe schon auch Lampenfieber. Das hat in erster Linie ganz viel mit Vorfreude zu tun, aber auch mit einer gewissen Anspannung."

Mehr als Grinsen kann ich gerade nicht, weil ich mich sehr darauf freue, dass es losgeht. Steffen Baumgart

Weil der HSV seit Kindheitstagen sein Verein und mit der Unterschrift am vergangenen Dienstag ein Traum in seiner Trainerkarriere wahr geworden ist, und weil er um die Ansprüche weiß. Diesen stellt sich der Ex-Kölner: "Wir haben das Ziel 1. Liga, und diesen Weg wollen wir mit allen gemeinsam angehen. Und mehr als Grinsen kann ich gerade nicht, weil ich mich sehr darauf freue, dass es losgeht."

Baumgart betont nach den ersten vier gemeinsamen Trainingstagen mit seiner neuen Mannschaft nicht nur launig seine Vorfreude ("Es ist schön, dass ich wieder Jungs anbrüllen kann"), er lobt auch ausdrücklich die Arbeit seines Vorgängers Tim Walter - und die Kadergestaltung von Sportvorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Claus Costa. "Es gibt für mich gar keinen Grund, hier wild etwas zu ändern. Wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft in einem sehr, sehr guten Zustand. Wir sollten vorsichtig sein mit großen Veränderungen."

Dennoch soll seine Handschrift, geprägt von frühem Attackieren und hohen Ballgewinnen, sichtbar werden, und er ist überzeugt: "Die Mannschaft ist aufgrund ihrer Verfassung absolut in der Lage, den Fußball zu spielen, den ich spielen will." Mit seiner Spielidee will Baumgart den HSV defensiv stabilisieren, obwohl er selbst ein absoluter Offensivverfechter ist, der bei seiner Vorstellung am Dienstag offen einräumte, "dass meine Mannschaften eher selten zu Null spielen."

Nur Abwehr-Chef Schonlau gesetzt - Viele offene Fragen in der Defensive

Aber: "Durch den Ansatz, jeden Ball so schnell wie möglich zu gewinnen und den Gegner zu stressen, werden wir auch mit mutigem Fußball die Defensive stärken." Wie er diese personell formiert, lässt er noch offen. Festgelegt hat sich Baumgart am Freitag lediglich darauf, dass Kapitän und Abwehr-Chef Sebastian Schonlau sein Startelf-Comeback geben wird. Ob neben ihm Dennis Hadzikadunic oder Stephan Ambrosius verteidigt, will er ebenso noch entscheiden wie die Frage nach seiner Nummer 1.

Nachdem der lange unangefochtene Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes in den beiden Partien vor Baumgarts Dienstbeginn seinen Platz an Matheo Raab verloren, dieser aber gegen Hannover (3:4) und Rostock (2:2) nicht restlos überzeugt hatte, stellt der neue Chef klar, dass für ihn eine Grundsatzentscheidung ansteht. "Klar ist, dass wir nicht anfangen werden, den einen heute und den anderen morgen ins Tor zu stellen", sagt Baumgart, äußert aber keine Bedenken, denn: "Wir haben zwei sehr gute Torhüter, auf einem ähnliche Niveau."

Samstag will er mit beiden Keepern und Torwarttrainer Sven Höh sprechen und sich dann für die Partie am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) festlegen - es wird sein erster Härtefall in Hamburg.