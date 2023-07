Baumgart: "Vom Feuer her war das in Ordnung"

Im Test gegen Mallorca kam Köln nach Rückstand und dank Leistungssteigerung zu einem 1:1. Anschließend sprach Trainer Steffen Baumgart über seine Erkenntnisse.

Trainer lieben es, wenn sie Zeuge sind, wie ihre Mannschaft sich entwickelt. Wie sie während eines Spiels in der Lage ist, Dinge anzupassen und zu verändern, mehr noch: sie zu verbessern. Die zahlreichen Profis des 1. FC Köln, die beim 1:1 gegen Mallorca nach der Pause zum Einsatz kamen, hatten von der Bank aus gesehen, was gefragt war in dieser Partie gegen einen unangenehmen Gegner aus Mallorca und stellte sich dementsprechend vor.

"Da haben die Jungs einen Lernprozess hingelegt", lobte Baumgart, wir waren nach der Pause viel besser eingestellt.“ Gegen "einen schwierigen Gegner" habe man sich nicht mehr "weh tun lassen, wir haben ihnen weh getan. Vom Feuer her, vom Anlaufen war das total in Ordnung."

Das ist es, was dieser Trainer liebt. Wenn sein Team sich wehrt, auch in komplizierten Situationen. Wenn Präsenz gezeigt, "und", so Baumgart, "wenn dazwischengehauen wird. Alles im fairen Rahmen." Schon in den Minuten vor dem Wechsel hatte es besser ausgesehen, "dann", so der Trainer, "sind wir in zwei, drei Aktionen zu unruhig geworden und haben sie deshalb nicht gut durchgespielt bekommen."

Vorgeschmack für die Liga

Die Eingewöhnungsphase war dann endgültig vorüber, als zur zweiten Hälfte gebeten wurde. Sehr wahrscheinlich boten die Kölner zum Ende des Trainingslagers in Österreich einen Vorgeschmack darauf, womit die Gegner in der Liga zu rechnen haben: ein Team, das sich wehrt, das laufstark und intensiv den Kontrahenten beackert und selbst immer wieder den Weg zum Tor sucht.

Wobei - im Vorwärtsgang hapert es aktuell noch, verständlich angesichts des hohen Pensums an körperlicher Arbeit in dieser Phase der Vorbereitung. Baumgart: "Das war ein beherztes Spiel mit einem verdienten Ergebnis. Aber man hat auch gemerkt, was noch fehlt. Die Spritzigkeit, die Bewegung, der letzte Pass."

Die frühe Phase der Vorbereitung erklärt dies, Baumgart wäre lieber später ins Trainingslager gegangen. Der Terminplan sieht nun am kommenden Freitag den Test gegen den viertklassigen Stadtrivalen Fortuna Köln vor, auch da rechnet der Trainer noch nicht mit einem fußballerischen Feuerwerk.

Dazu sei die Intensität zu hoch, mit der trainiert wird. "Und das wird auch noch mindestens zwei Wochen so bleiben", kündigt Baumgart an. Aktuell habe man viel gegen den Ball gemacht, erst zum Ende der Vorbereitung würde es "mehr um den offensiven Bereich gehen. Da kommt noch einiges auf uns zu, aber wir haben noch drei Wochen bis zum Pokal."