Baumgart versteht den Kolo-Muani-Verkauf - und staunt über 130 Millionen in einer Woche

Kölns Trainer Steffen Baumgart kritisiert nach dem 1:1 in Frankfurt den Streik von Randal Kolo Muani - zeigt aber Verständnis für den Verkauf. Sportvorstand Markus Krösche erläutert, weshalb Frankfurt für den Fall der Fälle eines Abgangs von Randal Kolo Muani nicht vorgesorgt hatte.

Den ganzen Sommer über war sonnenklar, dass Kolo Muani nur dann verkauft wird, wenn auch ein Nachfolger verpflichtet wird. Doch als PSG am Freitagabend die Ablöseforderungen der Hessen endlich erfüllte, war es zu spät, das Transferfenster in Deutschland geschlossen. Der Abgang des Ausnahmestürmers ist ein Vabanquespiel.

Krösche nennt Vorgriff "systemgefährdend"

Vor dem Anpfiff gegen Köln erläuterte Krösche in den Katakomben des Stadions, weshalb er für den Fall der Fälle nicht rechtzeitig einen Ersatz für Kolo Muani verpflichtet hatte. An Elye Wahi und Victor Boniface bestand schließlich frühzeitig Interesse. "Dann hätten wir uns finanziell unter Druck gesetzt und wären ein zu großes Risiko eingegangen. Wenn du mit solchen Summen, die im Raum standen, einen Vorgriff tätigst, ist das systemgefährdend", erklärt Krösche und führt aus: "Du bringst dich auf dem Markt in eine unheimlich schwierige Situation, weil alle wissen, dass du verkaufen musst. Und wenn du verkaufen musst, sinkt der Preis." Schlussendlich eine undankbare Situation für alle Beteiligten, zumal Kolo Muani in drastischen, wütenden Worten verdeutlicht haben soll, nie mehr für Frankfurt spielen zu werden. Krösche glaubt nicht, dass sich der streikende Franzose noch einmal integriert hätte: "Bei Randal hatte ich das Gefühl, dass es nicht mehr geht." Die Verkaufsentscheidung sei "alternativlos" gewesen.

Ein vereinsloser Stürmer kommt eher nicht

Zwar könnte sich die SGE nun noch auf dem Markt der vereinslosen Spieler bedienen. Da tummeln sich einige illustre Namen wie Anthony Modeste. Doch Krösche wiegelt ab: "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir so bleiben, wie wir sind, ist relativ hoch, weil wir der Mannschaft vertrauen." Das ist nachvollziehbar. Wichtig ist, dass der Schuss sitzt, wenn das Transferfenster am 1. Januar wieder öffnet.

Baumgart versteht die Eintracht

Kölns Coach Baumgart versteht die Entscheidung, Kolo Muani zu verkaufen. "Über streikende Spieler müssen wir uns nicht unterhalten. Dass das nicht geht, ist klar", betont der 51-Jährige. Aber: "130 Millionen in einer Woche zu machen, das hätten wir gerne in Köln." Für den am 29. August an die SSC Neapel verkauften Jesper Lindström fließen bis zu 35 Millionen Euro Ablöse, für Kolo Muani bis zu 95 Millionen Euro. Dessen frühere Berateragentur erhält davon zehn Prozent. Bei Lindström profitiert auch Ex-Klub Bröndby, laut dänischer Medien mit 15 Prozent von jedem Euro oberhalb der vor zwei Jahren entrichteten Ablöse in Höhe von etwa sechs Millionen Euro.

Baumgart führt weiter aus: "Ich höre die ganze Zeit, dass alles schlecht gewesen ist, angeblich nicht gut war. Aber das musst du erst mal hinkriegen: einen Spieler ablösefrei zu kriegen und ein Jahr später diese Summe rauszuholen. Das ist vielleicht nicht ganz so negativ, wie es dargestellt wird." Dies ändere aber nichts am "Verhalten des Spielers und wahrscheinlich auch seiner Agentur". Es sei vielleicht das "Hauptproblem in unserem Fußball", meint Baumgart, dass "zu viele Leute eher den finanziellen Anreiz als die Mannschaft und den Klub sehen". Damit trifft er den Nagel auf den Kopf.