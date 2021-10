Baumgart und Modeste: Vorläufiger Höhepunkt einer besonderen Beziehung

Der 1. FC Köln steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Das 2:0 in Stuttgart hatte eine Menge mit der groß angelegten Rotation zu tun, für die sich Trainer Steffen Baumgart entschied - am Ende war es aber einmal mehr Anthony Modeste, der den Unterschied ausmachte.

Vertrauen spielt eine wichtige Rolle im Berufsleben des Stürmers Anthony Modeste. Schon früh in der Saison, während des Trainingslagers in Donaueschingen, deutete der Angreifer an, dass mit dem neuen Trainer etwas gehen könnte. Modeste sagte damals über Steffen Baumgart: "Der Austausch mit ihm ist gut. Er ist gerade, und er ist der Richtige. Im Fußball gibt es selten gerade Typen. Er sagt einem die Dinge ins Gesicht und redet nicht hinter dem Rücken."

Die Einschätzung stimmte offenbar. Zwischen den beiden läuft es, und den vorläufigen Höhepunkt dieser besonderen Beziehung setzte der Franzose in Stuttgart. Eingewechselt, zwei Ballkontakte, zwei Tore: Es war eine spektakuläre Leistung von Modeste, der eigentlich geschont werden sollte und nun als Kurzarbeiter den FC in die nächste Pokalrunde schoss.

Modeste strotzt vor Selbstvertrauen

"Ich genieße es momentan", sagte Modeste nach seinem eindrucksvollen Auftritt, dessen Verlauf er als Ergebnis einer Entwicklung sieht, die ihm vor allen Dingen eines beschert: "Es ist schön, wenn man so viel Selbstvertrauen hat. Ich habe viel investiert, der Trainer hat mir Selbstvertrauen gegeben, und ich versuche, es zurückzugeben." Das klappt vorzüglich, Modeste legt bei fast jedem Spiel Zeugnis davon ab und blüht förmlich auf: "Wir haben es gut gemacht, vor allem die zweite Halbzeit war gut. Und wir haben gut gewechselt."

Damit meinte der 33-Jährige nicht nur die Einwechslungen während des Spiels, auch die Startformation nötigte Respekt ab. Nur drei Spieler, die auch am vergangenen Sonntag gegen Leverkusen gespielt hatten, standen beim Anpfiff in Stuttgart auf dem Rasen: Salih Özcan, Jonas Hector und Dejan Ljubicic. Den Rest rotierte Baumgart ins Team. Was riskant erschien, basierte auf Vertrauen - und auch in diesem Fall zahlten die Profis zurück.

Man sieht schon im Training, dass alle Gas geben. Louis Schaub

Louis Schaub war einer der Neuen in der Startelf. "Wir haben uns in der ersten Hälfte noch schwer getan, nicht immer den Zugriff gehabt. Aber in der zweiten Halbzeit lief es besser, da haben wir uns den Sieg erarbeitet", sagte der österreichische Nationalspieler. Die Gesamtleistung überraschte Schaub nicht: "Man sieht schon im Training, dass alle Gas geben. Das ist ein super Zeichen für den Trainer, der weiß, dass der nächste schon da ist, wenn mal einer ausfällt."

Am Donnerstag wird nun noch einmal in Stuttgart trainiert, dann geht es am Mittag zurück nach Köln. Dort beginnt die heiße Phase der Vorbereitung auf die Partie in Dortmund. Schaub wird im Signal-Iduna-Park möglicherweise wieder auf der Bank sitzen, was ihn nicht daran hindert, ans Team zu denken - und an den gemeinsamen Erfolg: "Wir müssen die Intensität auch dort über 90 Minuten bringen, vielleicht können wir was mitnehmen."