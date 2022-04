Baumgart und das geforderte Risiko: "Das ist ein Fehler, der passiert dir einmal im Jahr"

Kölns Trainer Steffen Baumgart fordert von seinen Spielern, "dass sie hinten rausspielen". Gegen Union ging das einmal entscheidend schief, dennoch sieht der Trainer eher in anderen Dingen Aufarbeitungsbedarf.

So hatte sich Kölns Trainer Steffen Baumgart die Rückkehr in seine alte Heimat nach Berlin-Köpenick nicht vorgestellt. Nach dem 0:1 seines aktuellen Klubs bei seinem ehemaligen, wo er als Spieler zwischen 2002 und 2004 aktiv war, fiel seine Spielzusammenfassung knapp aber treffend aus: "Wir haben 1:0 verloren, durch einen Fehler, der passieren kann", so Baumgart bei "DAZN".

Der angesprochene Fehler war Jonas Hector in Minute 49 unterlaufen. Der Effzeh-Kapitän spielte einen schlampigen Rückpass und ermöglichte so Taiwo Awoniyi dessen 12. Saisontor. "Ich wollte eigentlich zum Torwart zurückspielen und spiel ihn zu weit nach vorne, dass Marvin auch gar nicht rankommt. Deswegen ist das so gekommen", sagte ein niedergeschlagener Hector.

Baumgart nimmt Hector in Schutz

"Das ist ein Fehler, der passiert dir einmal im Jahr. Der ist heute passiert und damit ist auch gut", nahm Baumgart seinen Kapitän aber gleich in Schutz. Bis auf diesen Fehler sah der Coach aber "nichts, wo man hätte sagen können, der eine oder andere hat den Sieg verdient. Union hat aus dem, was wir gemacht haben, das Tor gemacht".

Hectors Lapsus vor dem 0:1 war aber nicht der einzige, der den Geißböcken an diesem Abend unterlief. Schon in der ersten Spielminute hätte Awoniyi einen Ausrutscher von Luca Kilian zur Führung nutzen können. Für Baumgart gehärt das aber dazu. "Ich erwarte von den Jungs, dass sie hinten rausspielen - und das ist dann eben auch mit Risiko verbunden."

In der Offensive fehlte diese Risikobereitschaft beim Gastspiel in der Hauptstadt allerdings über weite Strecken. Während es in der ersten Hälfte noch drei Möglichkeiten durch Marc Uth (32., 40.) und Hector (39.) gegeben hatte, brachten die Kölner in Abschnitt zwei nichts Gefährliches zustande.

Baumgarts Forderung

Gegen immer tiefer stehende Köpenicker kam die Baumgart-Elf einfach nicht entscheidend durch. Und auch die sonst so starken Flanken waren allesamt sichere Beute von Keeper Frederik Rönnow. Für Baumgart ist daher klar, dass man sich auch auf tief stehende Gegner anpassen müsse. "Wir müssen lernen, da müssen wir Lösungen finden", forderte der Coach klipp und klar.

Tief stehen, darauf verstehen sich auch die Mainzer, die über die drittbeste Abwehr der Liga verfügen. Und die sind am kommenden Spieltag am Samstag (15.30 Uhr) der nächste Gegner.