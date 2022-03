Baumgart übt Selbstkritik: "Den Input hätte ich früher annehmen müssen"

Acht Ausfälle, mit Benno Schmitz ein weiterer Verletzter nach wenigen Minuten sowie ein früher Rückstand - den 1. FC Köln hat dies alles beim 1:1 gegen Borussia Dortmund wenig beeindruckt.

Damit hatten wohl die Wenigsten gerechnet. Angesichts der Ausfälle von Spielern wie Jonas Hector, Ellyes Skhiri, Dejan Ljubicic und Florian Kainz war der Auftritt des FC gegen Dortmund ein bärenstarkes Signal. "Mit der Leistung sind wir zufrieden. Da kann man nicht drüber meckern", stellte Salih Özcan fest, "wir hatten das Schema, das wir durchspielen wollten. Wir wollten über die Intensität kommen. Das haben wir dann geschafft." Und wie!

Kölns Flanken schmerzen den BVB

Trotz insgesamt acht Ausfällen zog der FC seine Spielidee unbeirrt durch. "Wir haben uns einfach nicht vom Plan abbringen lassen - auch durch das 0:1 nicht", stellte Louis Schaub fest, der durch die Personalnot zu seiner Startelfchance kam, "das ist auch eine Qualität. Wir haben gewusst: Wenn wir weiter Druck ausüben, dass wir dann über die Flanken gefährlich sind." Gerade vor der Pause hätte der FC mit vielen hohen Ballgewinnen und zahlreichen Chancen für Hereingaben noch mehr Profit schlagen können als nur den Ausgleich.

Bis dahin war es ein Auftritt, der irgendwo zwischen begeisternd und sensationell einzuordnen war. "Wir haben sie immer wieder unter Duck gesetzt, immer wieder gestresst, viele Bälle früh gewonnen. Ganz unverdient wäre es auch nicht gewesen, wenn wir das Spiel sogar gewinnen", urteilte Innenverteidiger Luca Kilian euphorisch, "der Trainer hat es schon vor dem Spiel gesagt: Wir können jeden schlagen, wir brauchen uns vor keinem verstecken. Das hat man heute gesehen."

Baumgart: "Wir entwickeln uns alle - das gilt für mich genauso"

Dafür dass der FC nach dem Seitenwechsel und Dortmunds Umstellung auf ein 3-4-3 nicht mehr alles im Griff hatte, übernahm dann auch Steffen Baumgart einen Teil der Verantwortung. "Die Jungs haben bis dahin ein überragendes Spiel gemacht", lobte der FC-Trainer, um dann Selbstkritik zu üben: "Auf eine Dreierkette anlaufen, das liegt unseren beiden Stürmern nicht so gut. Mein Staff hätte gerne gesehen, dass wir früher auf zwei Sechser wechseln. Den Input hätte ich vielleicht früher annehmen müssen. Wir entwickeln uns alle - das gilt für mich genauso."

"Kampfmaschine" Özcan überzeugt in beide Richtungen

Womöglich hatte die mal wieder starke Leistung von Salih Özcan den Trainer dazu bewogen, länger an nur einem defensiven Mittelfeldspieler und dafür zwei Stoßstürmern festzuhalten. Schließlich überzeugte die "Kampfmaschine" Özcan gegen den BVB erneut offensiv wie defensiv. Den Ausgleich leitete er mit einer feinen Körpertäuschung gegen Jude Bellingham und einem gut getimten Zuspiel auf Vorbereiter Jannes Horn ein.

"Wir wollten mutig nach vorne spielen, auch wenn wir die Bälle dann verlieren. Das habe ich gemacht, Jannes in den Lauf gespielt und er hat eine gute Flanke geschlagen", erklärte Özcan, "und dann haben wir zwei Brocken vorne drin, die verwerten dann auch den einen oder anderen." Anthony Modeste verlängerte per Kopf, Sebastian Andersson vollstreckte mit dem rechten Fuß.

Ein Zweikampf gegen Bellingham für 50.000

Und nach der Pause lief Özcan im Mittelfeld Bellingham den Ball in beeindruckender Weise ab. Ein gewonnener Zweikampf, der auch den 24-Jährigen selbst begeisterte: "Das macht auf jeden Fall Spaß. Vor 50.000 wird man dann auch noch bejubelt. Wir wollten über den Kampf kommen und die Dortmunder so ärgern."

Flick hat mit Özcan eine Vereinbarung

Es waren zwei Szenen mit Symbolcharakter. Und zwei Szenen, die unterstreichen, warum der U-21-Europameister von 2021 inzwischen auch bei Bundestrainer Hansi Flick ein Thema ist. So erklärte der Kölner, der weiterhin vom türkischen Verband umworben wird, nach dem Spiel bei Sky zu der ausgebliebenen Nominierung für die anstehenden Länderspiele des DFB-Teams: "Wir haben wirklich drüber geredet, aber ich habe das auch so abgesprochen, dass ich einfach die Saison gut zu Ende spielen und meine Leistung im Verein weiter abrufen will - und dann sieht man, was in der Zukunft passiert."

