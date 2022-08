Baumgart über Zalazars Jubel: "Daraus müssen wir keine Geschichte machen"

Kölns Trainer Steffen Baumgart hat sich nach dem Sieg gegen Schalke zum Jubel von Rodrigo Zalazar nach dessen vermeintlichem Tor geäußert - und mahnt Besonnenheit an.

Für kurze Zeit sah es so aus, als ob Schalke gegen den 1. FC Köln mit einem Ausrufezeichen in die neue Saison starten würde. Der Bundesliga-Aufsteiger bekam nach knapp zehn Minuten einen Freistoß zugesprochen, Thomas Ouwejan flankte, der Ball kam zu Rodrigo Zalazar - und der hämmerte den Ball rechts oben in den Winkel.

Als Zalazar im Anschluss provokant jubelte, war er sich noch nicht im Klaren, dass der Treffer wenig später aufgrund von einer Abseitsstellung seines Mitspielers Maya Yoshida aberkannt werden sollte. Sein Jubel aber war nach dem Spiel noch einmal Thema.

Kramer: "Da macht man schon mal Dinge, die man hinterher anders machen würde"

"Der Junge hat gejubelt. Und er wurde auch ausgepfiffen", sagte Kölns Trainer Steffen Baumgart, der dem Thema nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenken wollte. "Hört auf, auf solche Sachen zu achten. Daraus müssen wir keine Geschichte machen. Wir müssen nicht über so einen Scheiß schreiben. Lasst ihn jubeln, das ist Fußball."

Auch Frank Kramer zeigte Verständnis für seinen Schützling, der eben "euphorisiert und emotional" gewesen sei: "Da macht man schon mal Dinge, die man hinterher anders machen würde. Ich habe es aber nicht gesehen, ich habe selbst gejubelt."