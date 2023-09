Baumgart über VfB: "Das ist der Hauptfaktor für den Erfolg"

Kölns Trainer Steffen Baumgart ist noch weit davon entfernt, den Stab über seine Mannschaft zu brechen, benannte am Donnerstag aber, woran es mangelte bisher. Beim Gegner VfB Stuttgart hat er einen Erfolgsfaktor ausgemacht - und der heißt nicht Serhou Guirassy.

Das Wort "Krise" ist beim 1. FC Köln offiziell erlaubt, nachdem erst ein Punkt nach fünf Spieltagen in der Bilanz steht. Die Antworten, warum es bisher nicht besser geklappt hat, "sind da und die liegen in jedem Spiel auf dem Platz". Das Entscheidende sei dann die Umsetzung über 90 Minuten oder mehr - und genau daran haperte es zuletzt.

"Wir wissen schon, was wir machen, über 90 Minuten ist es uns aber bisher nicht gelungen", sagt Baumgart und fordert den richtigen Spirit: "Du kommst aus diesen Situationen nicht raus, wenn man mit dem Finger auf einen zeigt. Da kommen wir nur gemeinsam raus. Die Jungs arbeiten gut, aber nicht gut genug." In vielen Situationen treffe sein Team derzeit die falschen Entscheidungen.

Beim VfB stechen mit Chris Führich und Serhou Guirassy zwei ehemalige Kölner derzeit heraus. "Beide richtig gut unterwegs", bestätigt Baumgart und freut sich vor allem für Führich, "weil ich ihn zumindest ein Stück weit begleiten konnte" (als Trainer von Paderborn, Anm. d. Red.).

"Das zeigt, wie schnell im Fußball Entwicklung geht"

Doch an dem Duo möchte er den Erfolg der Schwaben nicht festmachen, denn das sei eine "mannschaftliche Leistung. Sie haben immer wieder Phasen im Spiel, an denen du siehst, dass sie eine riesige Entwicklung genommen haben. Da sieht man klare Abläufe. Das zeigt auch, wie schnell im Fußball Entwicklung geht." Was den Kölnern wiederum Hoffnung machen sollte.

So kommt Baumgart zum eigentlichen Faktor in Stuttgart. "Sebastian Hoeneß darfst du da auch nicht rausnehmen", lobte er seinen Trainerkollegen. "Ich glaube er hat es geschafft, einen Schnitt von zwei Punkten zu erreichen und das ist dann schon außergewöhnlich. Das ist der Hauptfaktor, dass diese Mannschaft derzeit Erfolg hat."

Seit Hoeneß den einstigen Abstiegskandidaten am 3. April übernahm, holte er in 13 Partien (die beiden Relegationssiege gegen den HSV ausgenommen) sieben Dreier und vier Unentschieden in der Liga - Platz vier in der Hoeneß-Tabelle.

Diversity-Spieltag mit Sondertrikots

Timo Hübers präsentiert das Trikot. 1. FC Köln

An mangelnder Unterstützung wird es dem FC im ausverkauften Stadion jedenfalls nicht fehlen. Das Team wird zudem in speziellen Trikots (Sponsorenlogos in Regenbogenfarben) auflaufen, denn die Kölner feiern "Diversity-Spieltag". Mit der Kampagne "Lebe wie du bist" setzt sich der FC für mehr Akzeptanz, Gleichberechtigung und Vielfalt sowie gegen Ausgrenzung und Diskriminierung ein.

"Wir freuen uns darauf, mit unseren Partnern ein so wichtiges Zeichen zu setzen. 'Jede Jeck ist anders' sehen wir als absolute Bereicherung. Wir wollen Vielfalt sichtbar machen und ein Heimspieltag ist dafür eine hervorragende Bühne", erklärt FC-Präsident Werner Wolf.