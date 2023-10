Baumgart über Uth: "Er hat gute Chancen, zum Derby im Kader zu sein"

Mehr als ein Jahr lang war für Kölns Offensivspieler Mark Uth an Profifußball nicht zu denken. Am Mittwoch stand der 32-Jährige wieder für den FC auf dem Platz - und scheint endlich auf dem Weg zurück ins Team zu sein.

Mark Uth am Ball beim 15:0-Sieg am Mittwochabend in Reusrath. IMAGO/Beautiful Sports

Sein erstes Tor machte er vom Elfmeterpunkt, sein zweites präzise aus der Distanz: Zum 15:0-Erfolg im Test am Mittwochabend gegen Bezirksligist Germania Reusrath steuerte auch Mark Uth wieder zwei Treffer bei. Der 32-Jährige hatte zwar bereits am Samstag zuvor beim 2:0 der U 21 des FC gegen Wegberg-Beeck in der Regionalliga West eine Hälfe lang im Köln-Trikot auf dem Rasen gestanden. Abgesehen davon war der Auftritt in Langenfeld aber der erste Einsatz seit dem 3:1 nach Verlängerung in der ersten Pokalrunde gegen Osnabrück.

"Er war sehr engagiert, hat viele Bälle geholt und viele Aktionen in der Offensive gehabt", lobt FC-Coach Steffen Baumgart nach dem lockeren Test und sagt: "Das ist das, was wir uns vorstellen."

Er kann ein ganz wichtiger Faktor werden. Steffen Baumgart über Mark Uth

Seit mehr als einem Jahr plagten Uth Leistenprobleme, dreimal musste sich der Routinier operieren lassen. Das scheint nun überstanden. "Im Moment sind wir froh, dass er aus meiner Sicht keine Probleme mehr hat. Darauf wird alles aufbauen", sagt Baumgart, der angesichts der komplizierten Verletzungshistorie seines Angreifers aber vorsichtig bleibt.

Eine Stunde lang mischte Uth gegen Reusrath deswegen mit, danach war für ihn erst mal wieder Schluss. "Wenn jemand 14 Monate aus dem Fußball raus ist, wird er nicht nach zwei Wochen Training den gleichen Level haben wie die anderen. Da müssen wir vorsichtig sein und von Woche zu Woche denken", betont sein Trainer und will den Zustand seines sensiblen Profis gar nicht groß in "achtzig, siebzig oder fünfzig Prozent" einschätzen. Vielmehr: "Wir freuen uns, dass er da ist und dass er ein ganz wichtiger Faktor werden kann."

Angesichts des missglückten Bundesliga-Starts mit einem Punkt nach sieben Spieltagen dürfte Baumgart aber nichts gegen die zusätzliche Offensiv-Option Uth haben, ganz im Gegenteil. Wie weit ist der einmalige Nationalspieler also schon?

"Er ist noch nicht zurück. Er wird bald zurück sein", ordnet Baumgart ein und macht gleich ein wenig Hoffnung vor dem anstehenden Duell mit Borussia Mönchengladbach am 22. Oktober. "Wenn er gesund bleibt, hat er sehr gute Chancen zum Derby im Kader zu sein. Darauf freuen wir uns", prognostiziert Kölns Coach und bremst dann sofort wieder: "Aber falls jemand fragt, ob er von Anfang an spielt: So weit ist er dann doch noch nicht."