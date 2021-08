Baumgart über Uth: "Das hat keinen Sinn"

Ohne die Angreifer Jan Thielmann und Mark Uth geht der 1. FC Köln am Samstag ins Heimspiel gegen den Aufsteiger VfL Bochum.

Während beim erkrankten Thielmann bereits am Mittwoch klar war, dass es nicht reicht, musste Uth am Freitag passen. Trainer Steffen Baumgart: "Das hat keinen Sinn, er hat nicht trainiert." Den Angreifer plagen Rückenprobleme, die einen Einsatz am Samstag nicht zulassen.

Wer ersetzt das Duo? Die realistische Lösung für den zentralen Angriff heißt wohl Sebastian Andersson, der Schwede dürfte neben Anthony Modeste in vorderster Linie auflaufen. Er ist fleißig, auch gegen den Ball und bei hohen Bällen offensiv wie defensiv gut zu gebrauchen. Sein Knie hält seit Wochen den Belastungen im Training stand, sein Einsatz birgt kein Risiko.

Duda kann zeigen, dass er nichts verlernt hat

Der slowakische Nationalspieler Ondrej Duda wird die Zehnerposition besetzen und hinter den Spitzen offensiv agieren. Die Situation zeigt im Übrigen, wie riskant es wäre, einen Spieler wie Duda kurzfristig noch zu transferieren, nur weil er aktuell das eine oder andere Mal auf der Bank sitzt. Trainer Steffen Baumgart betonte immer wieder, wie wichtig ein breiter Kader ist - schon vor dem dritten Spiel bestätigt sich dies. Und Duda kann zeigen, dass er nichts verlernt hat.