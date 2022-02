Baumgart über Skhiri: "Ein Kandidat für die Startelf"

Es ist ein Luxus dieser Tage, wenn einem Trainer so gut wie alle Spieler zur Verfügung stehen. Steffen Baumgart weiß das und er will es nicht verschreien.

Kölns Coach musste am eigenen Leib erfahren, wie heimtückisch das Corona-Virus zuschlägt. Sein Kader bleibt bisher von nennenswerten Ausbrüchen verschont, allerdings traf es in dieser Woche Neuzugang Jeff Chabot, der Innenverteidiger erkrankte und wird in Leipzig fehlen.

Baumgart kann also aus dem Vollen schöpfen, wobei er keinen Hehl daraus macht, wie schwierig die Lösung der Aufgabe RB Leipzig ist. "Technisch hoch versiert und mit Geschwindigkeit" spiele dieser Gegner, dessen Leistungen sich stabilisiert hätten, seit der Kollegen Domenico Tedesco das Ruder übernommen habe.

"Eine Momentaufnahme" sieht der Coach in der Tatsache, dass der FC auch nach 21 Spieltagen immer noch vor Leipzig in der Tabelle rangiert. Bei einer Niederlage würde sich das ändern, "ich hoffe", sagt Baumgart, "dass wir vor ihnen bleiben." Und erinnert daran, "dass wir weit über unseren Zielen sind und Leipzig noch ein bisschen hinterher."

Skhiri: Doppelsechs mit Özcan wäre keine Überraschung

Die Formation, mit der er die Aufgabe angehen will, verrät der Trainer noch nicht, zu rechnen ist allerdings damit, dass Ellyes Skhiri in der Startaufstellung auftaucht. Der Tunesier ist fit "und", so Baumgart, "ein Kandidat für die Startelf". Ob neben Özcan auf der Doppelsechs, wollte er nicht preisgeben. Eine Überraschung wäre dies allerdings nicht.

Bereits im Hinspiel stellte er auf diese Variante um, weil der Druck der Leipziger durch das Zentrum zu stark wurde. Eine Maßnahme, die damals griff. Und deshalb eine Alternative sein dürfte. "Wir sind gut vorbereitet", sagt Baumgart. Man wisse, um was es geht. "Es geht darum, das Spiel zu gewinnen gegen eine Mannschaft, die in den vergangenen Wochen immer besser geworden ist."