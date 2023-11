Baumgart über Selkes Flaute: "Er hadert mit der Situation"

Stürmer definieren sich über Tore. Doch Kölns Angreifer Davie Selke wartet seit dem Sieg in Bremen Ende September auf einen Treffer. Trainer Steffen Baumgart sieht auch die Lieferanten in der Pflicht.

Was macht ein Stürmer, der keine Tore schießt? "Ich erlebe ihn so, dass er sehr ehrgeizig ist und mit der Situation hadert", sagt Steffen Baumgart über seinen Mittelstürmer. Seit dem 1:2 gegen Werder Bremen vor sechs Wochen ist Davie Selke ohne Treffer. In der Liga gab es zuletzt zweimal die kicker-Note 4, zweimal die Note 5 und im Pokal sogar die Note 5,5. Gute Gründe also, um ein wenig mit sich zu hadern.

Dabei ist der 28 Jahre alte Angreifer eine zentrale Figur im Kölner System. Als Ankerspieler, der mit 1,94 Metern Körpergröße Bälle sichern kann. Und auch als Vollstrecker. Zwei Saisontore hat er ja gegen Werder und Hoffenheim (1:3) bereits erzielen können.

Die schlechteste Offensive der Liga

"Es ist schon so, dass die Situation mit uns allen etwas macht. Und nicht nur mit Davie", gibt Baumgart zu. Er muss wissen, wie sich eine Torflaute anfühlt. Als Aktiver war der 51-Jährige einst selbst als Stürmer unterwegs. Daher weiß er aber auch, dass die Knipser stets auf die Zuarbeit der Kollegen angewiesen sind.

"Er ist ein Stürmer, der viel Qualität auf den Platz bringt. Was er nicht kann, ist, die Tore allein vorzubereiten. Dafür sind die anderen drumherum verantwortlich", betont Baumgart. Und da trifft das Selke-Problem auf ein Manko des gesamten Teams: In drei der fünf Pflichtspielen seit Selkes bislang letztem Treffer schoss der FC überhaupt kein Tor. Mit sieben Treffern insgesamt stellen die Rheinländer die schlechteste Offensive der Liga.

Extraschichten gegen die Flaute

"Wenn wir von Davie erwarten, dass er durch eine Abwehrkette läuft, wird das nicht passieren", weiß Baumgart und hofft im Umkehrschluss: "Wenn wir ihn in Schussposition im Strafraum kriegen, können wir davon ausgehen, dass er die Dinger macht." Da trifft es sich gut, dass mit Jan Thielmann und Mark Uth zwei wieder eine Option sind, die zuletzt lange fehlten. Und nun wieder mehr Schwung und Kreativität einbringen sollen.

"Entscheidend ist für mich, dass er im Kopf klar ist und an diesen Dingen arbeitet", betont Baumgart und lässt durchscheinen, dass er mit Selkes Einstellung zufrieden ist. Der Coach sieht die Extraschichten seines Stürmers und die Arbeit in der Videoanalyse mit Co-Trainer André Pawlak. Und dürfte fest davon überzeugt sein, woran wohl auch Selke glaubt: dass die meisten Stürmer-Flauten irgendwann ja auch ihr Ende finden.