Baumgart über Duda: "Es geht um Kleinigkeiten"

Hieße sein Trainer nicht Steffen Baumgart, Ondrej Duda wäre wahrscheinlich schon früh in der Saison in Köln zum "Sorgenkind" erkoren worden.

Weil Baumgart aber gerade mit den Profis viel spricht, die Probleme offenbaren, die geforderte Spielweise auf den Platz zu bringen, ist der Slowake ein Spieler, der mal mehr, mal weniger die Rolle erfüllt, die ihm zugedacht ist, aber das Vertrauen immer wieder bekommt. Und dementsprechend hart arbeiten muss.

Duda: "Es liegt jetzt an mir"

Seine aktuelle Rolle ist die eines Lernenden. Und der Edeltechniker, in der vergangenen Saison bester Scorer und einer der Garanten für den Nicht-Abstieg, hat dies verinnerlicht: "Es geht nicht darum, dass Steffen Baumgart mir zeigt, wie Fußball spielen funktioniert, sondern wie ich mich situativ besser verhalte, damit wir mehr Chancen erspielen und Tore erzielen", weiß der slowakische Nationalspieler, der die Lage realistisch so einschätzt: "Es liegt jetzt an mir, seine Ratschläge und Vorgaben umzusetzen. Es ist ein Prozess, der seine Zeit benötigt. Ich werde daran arbeiten und hoffen, dass der Trainer mit mir zufrieden ist." Er weiß auch, was passiert, wenn die Entwicklung nicht vonstattengeht: "Wenn es ihm nicht gefällt, werde ich nicht spielen."

Duda hat also verinnerlicht, was gefordert ist. Und er ist sich auch der Tatsache bewusst, dass ihm dies sogar entgegen kommt: "Wir spielen offensiver. Für einen Stürmer oder einen offensiven Mittelfeldspieler wird es dadurch einfacher, sich Chancen zu erspielen." Dies hätten auch die vergangenen Spiele gezeigt, ob gegen Leipzig oder Frankfurt, "es gab Phasen, in denen wir weitere Treffer hätten erzielen können."

Duda soll seine strategischen Fähigkeiten ausspielen

Duda weiß wovon er spricht, er selbst hatte gegen RB in letzter Sekunde völlig freistehend den Siegtreffer auf dem Fuß, wählte allerdings im Anschluss die falsche Lösung und vergab. Eine Aktion, die ihm der Trainer allerdings nicht ankreidet. Baumgart geht es mehr darum, dass Duda sich ins Direktspiel einbringt, mit weniger Kontakten schneller umschaltet, seine strategischen Fähigkeiten ausspielt und im Anlaufverhalten mehr Aggressivität an den Tag legt. Baumgart Anfang September über seinen Spieler: "Es geht einfach um Kleinigkeiten, die ich ein bisschen anders sehe bei ihm. Da arbeiten wir tagtäglich nicht nur auf dem Platz, sondern auch in Gesprächen dran. Er gehört zum Kader und er soll eine wichtige Rolle spielen in dieser Saison."