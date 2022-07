Baumgart über die Talente: "Jetzt geht es erst richtig los"

Ein Dutzend junger Nachwuchsspieler reiste mit dem 1. FC Köln ins Trainingslager - und ließ Trainer Steffen Baumgart zufrieden zurück. Nach Tim Lemperle und Jan Thielmann sollen die nächsten Talente den Sprung zu den Profis schaffen. Unter anderem im Fokus: Mittelfeldspieler Joshua Schwirten und Innenverteidiger Rijad Smajic.

Die mindestens mittelfristig problematische finanzielle Situation des 1. FC Köln beschleunigt beim Bundesligisten eine Diskussion, die garantiert mit der Forderung endet, möglichst jedes Jahr einen Nachwuchsspieler in den Kader der Lizenzspieler zu integrieren. Klingt leicht, ist tatsächlich aber einer eher schwere Aufgabe angesichts der Tatsache, dass Jahr für Jahr lediglich rund drei Prozent Nachwuchsspieler aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum den Sprung nach oben schaffen.

Immerhin: Beim 1. FC Köln funktioniert es besser als in anderen Klubs. Trotz großer Raumnot rund um das "Geißbockheim", trotz einer maroden Infrastruktur und der Tatsache, dass die Stadt Köln partout nichts daran ändern will, dass ihr größter Werbeträger auf Zugeständnisse Richtung Verbesserung der katastrophalen Verhältnisse auch nur hoffen darf, schafft der FC Werte.

Ein 19-Jähriger muss nicht Stammspieler in der Bundesliga sein. Köln-Trainer Steffen Baumgart

Jan Thielmann und Tim Lemperle stehen als die bislang letzten Beispiele dafür, welch hervorragende Nachwuchsarbeit in Köln gemacht wird. Dabei geht Trainer Steffen Baumgart behutsam mit den Talenten um. Der Trainer fordert Geduld - von sich, von den Spielern, von den Fans: „Ein 19-Jähriger muss nicht Stammspieler in der Bundesliga sein und er muss auch nicht jede Woche im Kader stehen.” Weshalb beispielsweise ein hoch veranlagter Jungprofi wie Lemperle in der vergangenen Saison immer wieder im Regionalliga-Team zum Einsatz kam. Baumgart erklärt: „Ich glaube, ein Spiel über 90 Minuten gegen Fortuna Köln oder die 2. Mannschaft von Schalke 04 bringt ihm mehr, als bei uns fünf Minuten reinzukommen oder 90 Minuten auf der Bank zu sitzen.”

Kommt gesundheitlich nichts dazwischen, werden die Spielanteile Lemperles in der kommenden Saison steigen, die nächste Entwicklungsstufe wird gezündet. Andere stehen noch vor der ersten Hürde. Ein Dutzend Spieler um die 20 Jahre lud Baumgart ins Trainingslager nach Donaueschingen ein. Dabei ging es dem Trainer nicht nur darum, den Kader aufzufüllen. Bei Rohdiamanten wie Mittelfeldspieler Joshua Schwirten (18) oder Innenverteidiger Rijad Smajic (18) schaut man schon genau hin.

"Ich habe bei allen eine gute Entwicklung gesehen", lobt Baumgart und erläutert: "Für Jungs wie Smajic geht es doch jetzt erst richtig los. Er hat es in Donaueschingen richtig gut gemacht." Dürfte heißen: Er wird demnächst häufiger bei den Profis mittrainieren, vielleicht mal im Kader stehen, die so nötige und wichtige Spielpraxis allerdings holt er sich im Regionalliga-Team. Baumgart macht jedem dieser Talente klar, was er verlangt: Lernwilligkeit, Geduld, Bodenhaftung. Die fußballerische Entwicklung ist nur eine Seite, Baumgart und sein Trainerteam erteilen auch Charakterschulung. Entwickelt sich beides parallel, kann die Forderung erfüllt werden, die so leicht klingt und doch so schwer zu erfüllen ist.