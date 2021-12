Baumgart trotzig: "Wir hatten die klar bessere Idee"

"So eine Diskussion führe ich nicht": Trotz ernüchternder Statistiken verteidigt Steffen Baumgart seine Kölner nach dem 0:2 gegen Augsburg - auch mit leiser Ironie.

Es ist das Problem aller Mannschaften, die oft unentschieden spielen: Mischen sie ein paar Siege bei, sind sie schnell seit soundso vielen Spielen ungeschlagen und haben einen Lauf; kommen stattdessen Niederlagen hinzu, ist das Wörtchen Misere nicht mehr weit.

Der 1. FC Köln, der in sieben seiner 15 Spiele die Punkte geteilt hat, hat diese Kehrtwende am Freitagabend erlebt: Nach dem 0:2 gegen Augsburg ist nicht nur die Serie von vier Partien ohne Niederlage dahin. Der Fast-Absteiger der Vorsaison hat auf einmal nur eines seiner letzten sieben Spiele gewonnen.

"Wir sind auf einem guten Weg, und das werde ich mir auch nicht nehmen lassen"

Und so musste sich Steffen Baumgart am Freitagabend die Frage gefallen lassen, wie seine Mannschaft aus dieser Phase wieder herauskomme. "So eine Diskussion führe ich nicht", entgegnete der FC-Trainer bei DAZN. "Die Statistiken kenne ich. Wir haben auch noch nicht zu null gespielt, jetzt haben wir die erste Heimniederlage. Also, wir haben immer Statistiken, die nicht funktionieren, trotzdem sehe ich, was die Jungs leisten."

Deshalb glaubt er weiterhin, "dass wir auf einem guten Weg sind. Und das werde ich mir auch nicht nehmen lassen", so Baumgart trotzig. Gegen den FCA habe seine Mannschaft "den besseren Fußball gespielt" und "die klareren Möglichkeiten gehabt", mehr noch: "Wir hatten die klar bessere Idee."

Dass nun stattdessen von einer "taktischen Meisterleistung von Augsburg" gesprochen werde, wie Baumgart mit leiser Ironie hinzufügte, sei "zu akzeptieren", wobei ihm anzusehen war, dass ihm das nicht leicht fiel. "Ich fand, dass die Jungs vieles umgesetzt haben von dem, was wir vorhatten."

Augsburgs Tore? Einmal "eher zufällig", einmal "sensationell"

Während der FCA laut Baumgart aber einmal "eher zufällig" (Hahn, 72.) und einmal "sensationell" (Dorsch, 88.) traf - Salih Özcan sprach lieber von zwei "dummen Toren" -, erarbeitete sich der FC kaum klare Möglichkeiten. Der Trainer weiß: "Es fällt uns im Moment definitiv schwer, die Tore zu machen."

Ein Manko, das am Freitag erst einmal für Ernüchterung in Köln gesorgt hat. Auf einmal ist Augsburg, der Drittletzte vor dem 15. Spieltag, jedenfalls nur noch drei Punkte hinter den Kölnern. Und Baumgart macht sich keine Illusionen: "Fußball wird ergebnismäßig bewertet."