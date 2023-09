Baumgart stichelt gegen Bayer 04 zurück: "Da kannst du 20-mal Vizemeister werden"

Mehr als zwei Wochen vor dem Derby zwischen Bayer 04 und dem 1. FC Köln fliegen die ersten verbalen Giftpfeile. FC-Trainer Steffen Baumgart konterte eine Leverkusener Werbe-Kampagne mit markigen Worten.

Noch ist das Derby in Leverkusen über zwei Wochen entfernt. Doch zum Ende der Pressekonferenz vor dem Spiel des 1. FC Köln in Bremen antwortete Steffen Baumgart mit einer verbalen Spitze auf eine Werbe-Kampagne, mit der Bayer 04 am Donnerstagabend Fans zum Europa-League-Spiel gegen den schwedischen Meister BK Häcken in die Bay-Arena locken möchte.

Auf einem Schaubild warb Bayer auf Social Media nach dem Motto: Komm zu uns ins Stadion, wenn du guten Fußball und Europapokalspiele sehen möchtest. Wer das nicht wolle und gerne den Abstiegskampf verfolge, der sei dann eben Köln-Fan. Nach dem Ausrutscher gegen Münchens Harry Kane, den Bayer 04 mit dem Titel "Boniface mit einem Fan" nach dem Leverkusener 2:2 in München auf einem Bild mit Leverkusens Torjäger gezeigt hatte, die nächste unglückliche Aktion, weil nicht frei von Überheblichkeit.

Die Antwort von Kölns Trainer fiel entsprechend pointiert aus. "Erst mal muss man sagen, dass Leverkusen wirklich guten Fußball spielt im Moment. Das ist für mich die Mannschaft, die den besten Fußball spielt. Da haben sie recht: Wenn sie schönen Fußball sehen wollen, können sie nach Leverkusen gehen", verteilte Baumgart erst ein Lob an den Rivalen, um diesen im nächsten Atemzug abzuwatschen.

So fuhr Baumgart fort: "Wenn man noch schöneren Fußball mit mehr Emotionen und auch in einem vollen Stadion sehen möchte, wofür sie die Fans nicht aufrufen müssen zu kommen, dann kommen sie zu uns." Doch damit nicht genug. Baumgart, dem Überheblichkeit eher fremd ist, setzte noch eine weitere Spitze gegen den Werksklub.

Leverkusens 25.000 Zuschauer sind beachtlich - aber keine Kölner Verhältnisse

So erklärte er: "Es gibt einen großen Verein und es gibt einen nicht so großen Verein. Ich glaube, wir sind der Größere, auch wenn es sportlich vielleicht anders erscheint. Nochmal: Der FC steht in dieser Region über allem. Da kannst du 20-mal den UEFA-Cup holen oder Vizemeister werden, das ist scheißegal!"

In der Tat erwartet Bayer gegen Häcken zwar 25.000 Zuschauer - für Leverkusener Verhältnisse bei so einem Gegner eine äußerst beachtliche Kulisse. Aber eben nicht mit den Kölner Verhältnissen vergleichbar.

Nach seiner Replik beendete Baumgart die Pressekonferenz und schob noch mal nach: "Einen schönen Fußball spielen sie, aber emotional weiß ich nicht. Ich bin mir sicher, dass ein Stadion immer voll ist …" Wenn der FC am 6. Spieltag in Leverkusen antritt, dürfte die Partie noch mehr Brisanz beinhalten als sie es ohnehin schon tat.