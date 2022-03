Baumgart: Respekt und Lust

Es ist eine Mischung aus Respekt und Lust, die Steffen Baumgart vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim präsentiert.

Hier die Gewissheit, dass "wir eine Spielidee gegen sie haben". Dort die Warnung: "Gegen solche Mannschaften kann es schnell gehen und dann hast du schon mal vier oder fünf Tore drin."

Der Trainer des 1. FC Köln vermittelt durchaus den Eindruck, sich auf die Partie gegen den Kölner Angstgegner Nummer eins zu freuen - von Furcht keine Spur. Ebenso keine Gedanken an das Hinspiel, das der FC 0:5 vergeigte: "Wir schauen nach vorne."

Dort sieht er ein Spiel, das "ein Spektakel werden kann", dies auch bis zur letzten Sekunde, es treffen die beiden Teams aufeinander, die in dieser Spielzeit die meisten Spiele drehen konnten und die meisten Tore in der Schlussviertelstunde erzielten. Wobei die TSG auch diese Statistik deutlich anführt. Was an Schlechtem passieren kann, das sagt der Trainer seinen Spielern deutlich, wird passieren "wenn du nicht wach bist." Aber, schiebt Baumgart direkt hinterher, dies sei nicht, was man vorhabe.

Zu rechnen ist mit einer offensiven Einstellung, mit frühem Anlaufen, vielen Attacken über die Flügel, mit einer Menge Flanken und defensiver Stabilität mit zwei Sechsern, auf die eine Menge strategischer Arbeit zukommt. In der Viererkette ersetzt Jeff Chabot in seinem Pflichtspiel-Debüt für den FC den erkrankten Timo Hübers. Ansonsten kann der Trainer aus dem Vollen schöpfen.

Vor 37.500 Zuschauern wird der FC in einem Sondertrikot spielen. Der Rewe-Schriftzug wird durch die Aufforderung an die russischen Aggressoren "STOP WAR" ersetzt, das Ärmellogo der DEVK durch das Peace-Zeichen.