Baumgart ohne Fünf, aber mit Benes gegen Düsseldorf

Nach dem Tiefschlag des 1:2 gegen Osnabrück will und muss der Hamburger SV am Freitag bei Verfolger Düsseldorf zurück in die Spur finden. Erstmals kann und wird Neu-Trainer Steffen Baumgart dabei auf Laszlo Benes setzen.

Mit elf Toren und neun Vorlagen spielt Laszlo Benes auch nach eigener Einschätzung "die bislang beste Saison meiner Karriere." Als einen Grund dafür hatte der Slowake in der Vergangenheit immer wieder das Vertrauen durch Tim Walter genannt. Ausgerechnet sein Platzverweis hatte im Spiel gegen Hannover 96 das Aus des Trainers mit eingeleitet: Nach einer Aufholjagd war der Mittelfeldspieler inmitten einer Hamburger Drangphase beim Stand von 3:3 vom Platz geflogen, in Unterzahl verlor der HSV mit 3:4 - und Walter seinen Job.

Trotz der Drei-Spiele-Sperre zur Unzeit, nämlich in den ersten Wochen des neuen Trainers, legt sich der neue Chef nun unmissverständlich auf Benes fest. "Er wird auflaufen und eine große Rolle spielen", sagt Baumgart, "auch bei unseren Standardsituationen." Noch offen lässt der Coach, in welcher taktischen Formation er seine Mannschaft anordnen wird. Bislang hatte er die 4-3-3-Grundordnung von Walter übernommen, gilt aber eigentlich als Anhänger von zwei Spitzen. "Im Anlaufen hatten wir schon gegen Osnabrück zwei Angreifer", erklärt der 52-Jährige. Und am Freitagabend?

Reis als mögliches Opfer der Benes-Rückkehr

Im 4-3-3 würde Benes positionsgetreu Vize-Kapitän Ludovit Reis ersetzen, der nach seinem Comeback im Anschluss an die Schulter-Operation noch deutlich sichtbar um seine Form ringt, unter Baumgart zwei Mal als Erster ausgewechselt wurde und am Sonntag zudem auch vor dem ersten Gegentor schlichtweg abgeschaltet hatte. Im Gegensatz zu ihm hat sich Immanuel Pherai mit seinem ungeheuren Aktionsradius in den zurückliegenden Wochen festgespielt und wird der Mann an Benes‘ Seite sein.

Ein Hoffnungsträger also kehrt zurück, ein Quintett hingegen fällt aus: Aus der aktuell zweiten Reihe fehlt Daniel Heuer Fernandes mit Erkältung und Fieber, William Mikelbrencis mit muskulären Problemen und Stephan Ambrosius wegen seiner Schambeinprobleme, die aber immerhin schon wieder individuelles Training zulassen. Außerdem muss Baumgart seine komplette erste linke Seite ersetzen: Miro Muheim hatte vor Osnabrück das Abschlusstraining abgebrochen und fehlt weiterhin, Jean-Luc Dompé, schon beim Baumgart-Debüt gegen Elversberg (1:0) mit Rückenproblemen angeschlagen, konnte in dieser Woche bislang erneut nicht trainieren. Das bedeutet: Auf der linken Seite dürften erneut Noah Katterbach und Ransford Königsdörffer starten.