Baumgart: "Oft wird keine Kritik geübt, oft wird nur der Mensch attackiert"

Der 1. FC Köln liegt vor der Länderspielpause im Soll. Im Gespräch mit dem kicker redet Steffen Baumgart über den bisherigen Saisonverlauf, blickt aber auch über den Tellerrand hinaus und findet viele kritische Worte.

Rückendeckung: Steffen Baumgart sprach auch über die Kritik an Ondrej Duda. IMAGO/Beautiful Sports

Was besser hätte laufen können? "Gar nichts", sagt Baumgart rückblickend auf die bisherige Spielzeit. "Es läuft genau so, wie wir uns das vorstellen. Und wenn jetzt irgendeiner kommt und uns erklären möchte, was wir hätten besser machen können, dann kann er gerne meinen Job übernehmen."

Mit der Leistung ist Baumgart zufrieden, auch wenn "diese Glücksphasen" noch nicht eingetreten sind. "Wenn wir das dazu bekommen, dann geht es noch besser. Aber wenn ich sehe, wie die Jungs marschieren, dann bin ich zufrieden, auch mit zehn Punkten."

Zumal der FC in dieser Saison wegen der Teilnahme an der Conference League stärker belastet ist als in der Vorsaison. Ein wenig wünscht sich der 50-Jährige aber auch die alten Zeiten zurück und spricht so manchem Fan dabei aus der Seele. Meisterpokal, UEFA-Cup und Pokalsieger-Cup seien großartige Wettbewerbe gewesen.

"Heute wirst du in deiner Champions-League-Gruppe Dritter und gehst in die Europa League und wer da Dritter wird, der geht in die Conference League. Du fliegst aus einem Wettbewerb raus und kriegst den Roten Teppich für den nächsten ausgelegt. Das finde ich ein bisschen schwierig."

Ich lasse nicht zu, dass einer meine Familie attackiert. Steffen Baumgart

Mehr als schwierig empfindet der Kölner Trainer die Beurteilung von außen auf sein Team. "Hier wird oft keine Kritik geübt. Hier wird oft nur der Mensch attackiert", sagt Baumgart und nennt als Beispiele Ondrej Duda und Sebastian Andersson. "Ich sehe doch, ob einer will oder nicht will. Ich bin der erste, der Kritik übt. Aber auch der Einzige, der sie kritisieren darf." Er lasse aber nicht zu, "dass einer meine Familie attackiert. Das sind meine Jungs, das meine ich so, wie ich es sage."

