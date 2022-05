Baumgart noch nicht in Feierlaune: "Grinse innerlich trotzdem"

Verkehrte Welt beim 1. FC Köln, der gegen den VfL Wolfsburg mit 0:1 verlor, danach aber trotzdem jubeln durfte.

Zunächst deutete die Anfangsphase auf die Fortsetzung der Kölner Siegesserie (zuletzt vier Dreier in Folge) hin, als einem furiosen Start zwei dicke Chancen entsprangen (Anthony Modeste, 3., Benno Schmitz, 6.).

Wolfsburg aber folgte der Ankündigung seines Trainers Florian Kohfeldt, die so wechselhafte Saison keinesfalls austrudeln zu lassen - und stemmte sich den Attacken der Geißbock-Elf in der Folge entschlossen entgegen. Mehr noch: Was der VfL außerdem seinem Gegner voraus hatte: Die Wölfe nutzten zumindest eine ihrer beiden zwingenden Möglichkeiten zum 1:0 (Yannick Gerhardt, 43.) - was gleichzeitig trotz emsiger Bemühungen der Rheinländer um den Ausgleich das Tor des Tages sein sollte.

Trotzdem Europacup. Anthony Modeste

"Zur Leistung habe ich meiner Mannschaft gratuliert", sagte Baumgart. "Die Jungs haben ihr Ding durchgezogen, wir sind permanent angelaufen und haben alles gegeben. Die Jungs haben alles reingehauen für eine erfolgreiche Saison." Mit Blick auf die Niederlage konnte der Effzeh-Trainer an diesem Tag aber dennoch nicht vollends zufrieden sein: "Trotzdem ist es gerade etwas schwer, weil wir heute nicht gewonnen haben. Da bin ich ehrlich, dass ich gerade noch nicht in Feierlaune gerate." Zu einem versöhnlichen Schlusswort konnte sich der 50-Jährige aber final doch noch durchringen: "Wenn ich auf die Tabelle schaue und an die ganze Saison denke, grinse ich innerlich aber trotzdem."

Baumgart erinnert an die Chance am letzten Spieltag

Die ist es mit aktuell Platz 7 und dem damit verbundenen sicheren Erreichen der Europa Conference League - Leverkusens 4:2-Erfolg in Hoffenheim macht's möglich - ja schon jetzt erfolgreich. Modeste, der es zunächst als komisch empfand, Glückwünsche zu erhalten, konstatierte gegenüber "Sky" letztlich: "Trotzdem Europacup". Und, wie Baumgart richtig feststellte, da kommt ja noch was: "Die Saison ist noch nicht vorbei. Wir haben noch die Chance auf die Europa League."

Und zwar am letzten Spieltag im Gastspiel beim VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr).