Baumgart: "Nicht der Derbysieg alleine gibt uns einen Push"

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Mannschaften ....

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln 1:3 (0:3)

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir haben es nicht geschafft, so zu spielen, wie wir uns es vorgenommen haben. Wir müssen uns bei unseren Zuschauern und Fans entschuldigen für die Leistung, die wir insbesondere in der ersten Halbzeit gezeigt haben. Es ist ein bisschen besser geworden, aber ich bin sehr verärgert, dass wir ein solches Spiel abgeliefert haben. Mir ist unverständlich, dass wir in einem solch wichtigen Spiel so schnell aus der Bahn geworfen werden."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Die Jungs haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir freuen uns über den verdienten Sieg. Nicht der Derbysieg alleine gibt uns einen Push, sondern auch die Erkenntnis, dass wir es geschafft haben, sehr gut Fußball zu spielen. Wir nehmen das als eine schöne Momentaufnahme. Die Jungs spielen die ganze Saison gut, jetzt hoffen wir mal, dass sie das auch die letzten vier Spieltage hinbekommen."

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 6:1 (5:0)

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben sehr dominant gespielt, waren griffig, spielfreudig, und wir haben schöne Tore geschossen. Das Tor von Tom Rothe passt auch in den Tag. Insgesamt haben wir den Fans einen schönen Karsamstag beschert."

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Es gibt nicht viel zu sagen. In der ersten Halbzeit war es eine desolate Leistung in allen Belangen, die ein Fußballspiel erfordert. Diese Wellentäler müssen enden. Es war ein ganz schlechter Auftritt von uns."

FC Augsburg - Hertha BSC 0:1 (0:0)

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Wir sind natürlich enttäuscht, das war eine unnötige Niederlage und ein typisches 0:0-Spiel. Hertha hat uns durch viele Zweikämpfe den Rhythmus genommen, es ist uns nicht gelungen, uns gegen die kompakte Defensive Torchancen herauszuarbeiten. Wir waren heute die unglücklichere Mannschaft, eine sehr bittere Niederlage."

Felix Magath (Trainer Hertha BSC): "Ich kann mich nur bei meinen Kollegen, den Fitnesstrainern und Fans bedanken, die uns hier unterstützt haben. Das war für uns 90 Minuten Kampf und der Sieg lebensnotwendig. In der letzten halben Stunde waren wir nur noch unter Druck und haben es mit Kampf und Glück über die Bühne gebracht. Es war kein unverdienter Sieg, aber ein wichtiger und glücklicher."

SC Freiburg - VfL Bochum 3:0 (2:0)

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Heute waren wir fußballerisch um einiges besser als zuletzt in Frankfurt. Wir waren in den entscheidenden Situationen sehr wach und zweikampfstark. Wir haben ein tolles Spiel gemacht."

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Wir waren in allen Belangen komplett unterlegen. Wir konnten in keiner Phase des Spiels dagegenhalten. Wir haben einfache Fehler gemacht. Im Zentrum haben wir gefühlt keinen Zweikampf gewonnen."

1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart 0:0

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Es war in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel von uns. Es hat viel gefehlt von dem, was uns normalerweise ausmacht. Die zweite Halbzeit war schon besser. Während der zweiten Halbzeit haben wir uns auch gute Torchancen herausgespielt. Das Unentschieden ist gerecht."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben ein gerechtes Unentschieden gesehen. Es war eine chancenarme erste Halbzeit, in der sich beide Mannschaften neutralisiert haben. Wir hatten einen guten Anfang in die zweite Halbzeit. Danach haben wir uns schwergetan, Chancen herauszuspielen. Unter dem Strich ist es ein verdienter Punkt."