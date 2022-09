Baumgart muss die Belastungen verteilen

Orientiert man sich an der Zielvorgabe, dann steht der 1. FC Köln nach fünf Spieltagen mit neun gesammelten Punkten gut da.

Zwar sagt Thomas Kessler, der vor der Saison "als wichtigstes Ziel" das Erreichen von 40 Punkten nannte, nach dem Sieg in Wolfsburg: "Wir sind gut gestartet, das freut uns." Doch sicher sei auch: "Bis zu den 40 Punkten ist es noch ein langer Weg."

Immerhin: die Kölner müssen - statistisch gesehen - pro Spiel nun 1,07 Zähler sammeln, kein Ding der Unmöglichkeit. Die ersten Wochen zeigten in erster Linie aber, dass die behutsame Belastungssteuerung eine enorm große Rolle spielen wird, solange der FC international dabei ist.

Baumgart über Ljubicic und Kainz: "Die Jungs waren durch im Kopf"

In dieser Hinsicht ist auch das Trainerteam selbst noch in der Lernphase, muss Erfahrungen sammeln und so schnell wie möglich verarbeiten. Als am vorvergangenen Sonntag ein mühevolles und glückliches 0:0 gegen den VfB Stuttgart gelang, war dies das vierte Spiel binnen zehn Tagen, verbunden mit dem Druck, der nun einmal auf einer Mannschaft lastet, die um den finanziell so wichtigen Einzug in einen europäischen Wettbewerb kämpft. Damals begründete Trainer Steffen Baumgart die Nicht-Nominierung der beiden Leistungsträger Dejan Ljubicic und Florian Kainz so: "Die Jungs waren durch im Kopf." Folglich ließ er sie zu Beginn gegen den VfB auf der Bank sitzen.

Was dem Spiel des FC kurzfristig nicht gut tat, soll langfristig helfen. Die Belastungen müssen verteilt werden, sonst droht über kurz oder lang der Zusammenbruch. Das Spiel in Wolfsburg bot den Gegenentwurf. Hatte man gegen den VfB Stuttgart noch lediglich 112 Kilometer Laufleistung absolviert, so waren es gegen die "Wölfe" satte zehn Kilometer mehr. Ein Hinweis darauf, was die Kölner zu leisten im Stande sind, wenn sie ausgeruht in eine Partie gehen.

"Ein richtig gutes Kollektiv": Baumgart schafft Stammspieler ab

Um dieser Diskrepanz entgegenzuarbeiten, schafften Baumgart und sein Trainerteam den Stammspieler weitgehend ab, Geschäftsführer Christian Keller legte bei der Kaderplanung Wert darauf, dass die Neuzugänge mehrere Rollen übernehmen können. "Bei uns ist jeder wichtig", gibt Baumgart vor, "wir sind nicht die Mannschaft mit der höchsten individuellen Qualität. Aber wir sind ein richtig gutes Kollektiv."

Dieses Kollektiv muss es nun richten. Die Belastungen sollen in Ruhe verteilt, unnötiger Druck genommen werden. So sind sie über die schwierige Startphase gekommen, so soll es weitergehen. Es war ja nicht nur die ungewohnte Belastung. Die Abgänge von Salih Özcan und Tony Modeste, die schwere Verletzung inklusive Operation von Mark Uth, der Ausfall von Benno Schmitz, Jeff Chabot und Mathias Olesen - alles Nackenschläge, die bisher gut bis sehr gut verkraftet wurden.

Allen Unbilden zum Trotz liegt der FC in der Meisterschaft ungeschlagen (als einer von drei Klubs neben den Bayern und Union Berlin) auf Platz sechs. Dass dies nicht wirklich überrascht, ist die eigentliche Überraschung.