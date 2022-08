Baumgart: "Man sieht mich viel lächeln"

Der 1. FC Köln wird beim Start in die Europapokal-Saison ein wenig rotieren - wohlwissend allerdings, dass das Spiel am Donnerstag auch für den Gegner etwas ganz Besonderes sein wird.

Mit Marvin Schwäbe im Tor und ohne Steffen Tigges in der Startformation (aber erstmals im Kader) geht der 1. FC Köln das Abenteuer Europa Conference League an. Trainer Steffen Baumgart will am Donnerstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) leicht rotieren lassen, Spieler wie Kingsley Schindler oder Linton Maina dürfen sich Hoffnung auf einen Startplatz im Play-off-Hinspiel gegen den FC Fehervar aus Ungarn machen.

Allerdings betont der Coach, er wechsle nicht um des Wechselns willen. "Es gibt keine Wechsel, um jemanden zu schonen. Wir wollen mit der stärksten Elf auflaufen und alles für ein sehr, sehr gutes Ergebnis tun." Dabei kann er aus dem Vollen schöpfen, lediglich Mark Uth muss wegen seiner Adduktorenprobleme passen.

Kainz warnt: "Sie werden brennen"

Die Kölner Profis bekamen den Gegner am Dienstag in der Videoanalyse präsentiert, Florian Kainz schilderte seine Eindrücke so: "Wir haben einige Sachen gesehen. Sie haben gute Flügelspieler und eine gute Strafraumbesetzung. Der Gegner hat auf jeden Fall Qualität." Und er will - wie die Kölner - die Gruppenphase erreichen: "Sie werden brennen", erwartet Kainz, "für sie wird es sicher ebenfalls ein besonderes Spiel." In der Tat: Über 40.000 Zuschauer bei einem Spiel kennen die wenigsten der Ungarn, deren deutscher Trainer Michael Boris berichtet: "Bei unseren Heimspielen kommen durchschnittlich zwischen 3000 und 3500 Zuschauer."

Bei allem Respekt geht es Kainz deshalb auch darum zu zeigen, wer die Richtung bestimmt in Müngersdorf: "Wir wollen unser Spiel durchsetzen." Soll heißen: die Zweikämpfe sofort intensiv angehen, Tempo und Druck hochhalten, aggressiv nach vorne verteidigen, die Wege zum gegnerischen Tor kurzhalten.

Baumgart: "Wer mich kennt, weiß, was in mir los ist"

Gelingt dies, steigert es die Chancen, die Gruppenphase zu erreichen. Und dass genau dies gelingen soll, steht fest: "Die Vorfreude ist riesengroß. Wir brennen alle auf dieses Spiel, es hat lange keine internationalen Spiele mehr gegeben. Das ist für uns alle etwas Besonderes. Für die Spieler, die Trainer, vor allem für die Fans. Wir haben natürlich mitbekommen, dass alle in Rot kommen und sich etwas überlegen."

Auch der Trainer, der bislang meist versuchte, die Europa-Euphorie zu dämpfen, lässt einen Einblick in sein Seelenleben zu: "Ich spüre einfach Freude darüber, dass wir das Erreichte jetzt weiterverfolgen können. Wer mich kennt, weiß, was in mir los ist. Das ist ein Erlebnis, das wir nicht jedes Jahr haben werden. Man sieht mich sehr viel lächeln."