Baumgart lobt "starke Entwicklung": Köln verlängert mit Schmitz

Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Benno Schmitz (27) frühzeitig verlängert. Das neue Arbeitspapier des Rechtsverteidigers läuft bis 30. Juni 2024.

"Benno ist einer der Stabilisatoren unserer Mannschaft", lobt Cheftrainer Steffen Baumgart in einer Pressemitteilung des Vereins: "Er spielt eine richtig gute Saison und hat eine starke Entwicklung gemacht, die ich noch nicht am Ende sehe."

Jörg Jakobs, den Sportlichen Verantwortlicher beim Effzeh, freut das "frühzeitige" Commitment von Schmitz. "Wir haben in schwierigen Zeiten konstruktive Gespräche geführt mit einem guten Ergebnis", so Jakobs.

Schmitz selbst betont: "Nach fast vier Jahren beim FC kenne ich hier inzwischen alles und fühle mich mit meiner Familie sehr wohl in Köln. Es ist eine besondere Stadt, die den Fußball liebt. Unabhängig davon, wie viele Zuschauer erlaubt waren, war jedes Spiel ausverkauft. Das zeichnet den FC aus. Und im Moment macht es einfach sehr viel Spaß - mit dem Trainerteam, mit der Mannschaft, im Verein."

Schmitz kam im Sommer 2018 von RB Leipzig zum 1. FC Köln. Der Rechtsverteidiger, der beim FC Bayern ausgebildet wurde, schaffte mit den Kölnern in der Saison 2018/19 den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga. Bis dato machte Schmitz 53 Bundesliga-Spiele für den FC. In der laufenden Saison kam Schmitz 23-mal in der Liga (vier Assists, kicker-Notenschnitt 3,30) und zweimal im DFB-Pokal zum Einsatz.