Baumgart lobt Meré: "Jorge macht das im Moment sehr gut"

Wegen eines drohenden Platzverweises musste Jorge Meré zuletzt in der Halbzeitpause in der Kabine bleiben. Beim SC Freiburg darf der 24-jährige Kölner am Samstag wieder mit einem Platz in der Startelf rechnen.

Steht bei Coach Steffen Baumgart hoch im Kurs: Jorge Meré. imago images/Herbert Bucco