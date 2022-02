Baumgart lobt Horn - doch wie reagiert der Torwart?

Da Marvin Schwäbe wegen einer Corona-Infektion fehlen wird, kehrt Timo Horn am Samstag gegen Eintracht Frankfurt ins Kölner Tor zurück - für genau diese eine Partie. Trainer Steffen Baumgart zollt der langjährigen Nummer 1 großen Respekt. Doch wie geht Horn mit der neuen Situation um?

Der Mechanismus wird genauso automatisch in Kraft treten, wie er es am Dienstag in die andere Richtung tat. Wenn die Partie des FC gegen Eintracht Frankfurt am Samstagabend abgepfiffen wird, muss Timo Horn seinen Platz im Kölner Tor wieder räumen. So selbstverständlich wie die langjährige nach dem Ausfall der aktuellen Nummer 1 den Part zwischen den Pfosten übernahm, so selbstverständlich wird Horn ihn auch wieder abgeben.

Daran hatte Steffen Baumgart ("Wir machen bestimmt keine Torwartdiskussion. Ich bin niemand, der sich ständig dreht und wendet") nach dem Ausfall Schwäbes nicht eine Sekunde Zweifel aufkommen lassen. Schließlich hatte sich der FC-Trainer im Januar darauf festgelegt, dass der Neuzugang von Bröndby IF bis zum Saisonende als Stammkeeper fungiert.

Es galt ein fast ehernes Gesetz

Für Timo Horn persönlich ist diese Situation natürlich alles andere als selbstverständlich. Seit er vor zehn Jahren in der Saison 2012/2013 zur Kölner Nummer 1 aufstieg, galt ein fast ehernes Gesetz: Ist Horn fit, dann spielt er auch.

Seit Horn damals zur Nummer 1 aufstieg, hatte er bis zu dieser Spielzeit nie weniger als 32 Ligaspiele pro Saison bestritten. Einzig Ausnahme: 2016/2017 fehlte er vom 11. bis einschließlich 23. Spieltag wegen einer Knie-Operation. Sonst war der Linksfuß immer gesetzt. War. Jetzt gilt dies bis Saisonende für Schwäbe, der vor allem mit seinen fußballerischen Fähigkeiten die Messlatte hochgelegt hat.

So liegt dessen Passquote bei 85, die von Horn nur bei 78 Prozent. Zudem greift der Neue seltener auf Flugbälle zurück, spielt den Ball, wie von Baumgart gewünscht, öfter flach hinten heraus.

Für Horn, der sich am 21. November beim 1:1 in Mainz am Knie verletzte und bis zur Winterpause ausfiel, ist die Situation am Samstag eine völlig neue. Er weiß jetzt schon: Egal, wie er spielt, er wird seinen Platz wieder räumen müssen.

Horn hat wenig Comeback-Erfahrung

Wird der Kölner, der sich als Nummer 2 bislang tadellos verhielt, voll mitzog und nie öffentlich klagte oder für Unruhe sorgte, also befreit aufspielen? Oder wird die Partie für ihn zu einem Spiel, bei dem er wenig gewinnen kann? Spielt er gut, darf Schwäbe („Marvin geht es den Umständen entsprechend gut. Wir gehen davon aus, dass er nächste Woche wieder einsteigt”, so Baumgart) danach trotzdem wieder ran. Spielt er schlecht, zementiert es die Position seines Konkurrenten.

Große Comeback-Erfahrung hat Horn aufgrund seiner Vita zwangsläufig nicht. Als er am 11. März 2017 nach monatelanger Pause beim 2:2 in Ingolstadt ins Tor zurückkehrte, lief es alles andere als gut für den Silbermedaillen-Gewinner von Rio der Janeiro 2016. Horn kassierte nach einem groben Patzer beim Kellerkind vom kicker eine 5.

Frankfurt könnte ein schlechtes Matchup sein

Am Samstag muss Horn, der seit dem 12. Spieltag kein Pflichtspiel mehr bestritt, einen relativen Kaltstart hinlegen. Ein nicht zu unterschätzender Nachteil: Schließlich agiert Eintracht Frankfurt viel über die Flügel, schlägt viele hohe Flanken vor das gegnerische Tor - und die Strafraumbeherrschung gilt nicht gerade als Horns Paradedisziplin.

Die fehlende Matchpraxis des Torhüters, der einzig beim Test gegen Schalke (2:2) am letzten Januar-Wochenende Spielzeit sammeln durfte, könnte in diesem von ihm nicht favorisierten Anforderungsbereich zusätzlich hinderlich sein. Wird die Routine des 28-Jährigen ausreichen, um dieses Handicap wettzumachen?

Er ist ein Vorbild für viele andere. Steffen Baumgart über Timo Horn

Baumgart jedenfalls lobt Horn für dessen Umgang mit der Konstellation: "Er hat diese für ihn neue Situation sehr gut angenommen. Nicht, weil er sie nur angenommen hat und gut trainiert. Sondern auch, wie er als Mensch und als Profi damit umgegangen ist."

Horn verhält sich als Nummer 2 höchst professionell. Doch dies sieht sein Trainer "zu wenig positiv bewertet. Da ist er ein Vorbild für viele andere. Er war bei jedem Auswärtsspiel dabei, auch wenn er nicht im Kader stand." Schließlich könnte Horn nach einem Jahrzehnt als Nummer 1 auch eine ganz andere Rolle einnehmen, wie Baumgart betont: "Viele von außen unterschätzen, was mit jemandem passiert, der zehn Jahre einen festen Platz hatte." Am Samstag wird man sehen, ob dies auch Auswirkungen auf dem Spielfeld hat.