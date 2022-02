Baumgart lobt Hector: "Jonas ist der wichtigste Spieler des Vereins"

Steffen Baumgart sieht Kölns kommenden Gegner Fürth "auf Augenhöhe" und freut sich über viele Personaloptionen. Sein Kapitän Jonas Hector steht vor einem Jubiläum.

Vorausgesetzt, das tückische Virus sucht sich kein neues Opfer, kann der 1. FC Köln im Gastspiel bei Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth laut Trainer Steffen Baumgart "aus dem Vollen schöpfen und entsprechend Vollgas geben". Das bedeutet auch, dass Marvin Schwäbe wieder im Tor steht und Anthony Modeste von Beginn an spielen wird.

Lediglich Linksverteidiger Jannes Horn fehlt erkrankt, der aber nach Lage der Dinge ohnehin nicht von Beginn an gespielt hätte. Auf dieser Position wird wie gewohnt Kapitän Jonas Hector auflaufen, in seinem 300. Pflichtspiel für den 1. FC Köln und versehen mit diesem Lob des Trainers: "Jonas ist der wichtigste Spieler in diesem Verein. Wir reden gerne über Tonys Tore, aber Jonas ist der Qualitätsspieler, der vorangeht." Er hoffe, der Kapitän bleibe der Liga noch lange erhalten. Dessen aktueller Plan sieht vor, nach der kommenden Saison die aktive Karriere zu beenden.

Fürth für Baumgart "auf Augenhöhe"

Zukunftsmusik. Denn zunächst geht es aktuell nach Mittelfranken und dort zu einem Gegner, von dem niemand so recht weiß, was er von ihm halten soll. Einerseits abgeschlagen Tabellenletzter, andererseits vermitteln die Fürther, so Baumgart, "nicht den Eindruck, dass sie weg sind vom Fenster". Kölns Trainer sieht im Gegenteil "einen Gegner auf Augenhöhe". Der habe sich seit dem Hinspiel (3:1 für Köln nach 0:1-Rückstand) "gut entwickelt", versuche sich spielerisch zu befreien und: "Sie kommen, unabhängig von der Stärke des Gegners, immer wieder zu Chancen."

Das soll am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) möglichst vermieden werden, auch mittels einer Doppelsechs mit Salih Özcan und Ellyes Skhiri (im Hinspiel zweifacher Torschütze). Sie soll der Mannschaft in der Schaltzentrale Stabilität vermitteln, was gegen Frankfurt gut klappte. Baumgart: "Salih und Ellyes haben eine hohe Qualität. Salih hat sich gesteigert. Beide passen sehr gut ins Konzept. Sie sind beide sehr laufstark und erobern wichtige Bälle. Es ist wichtig, dass man gerade in der Zentrale solche Jungs in seinen Reihen hat."