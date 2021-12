Baumgart lobt Bielefeld: "Haben keine Antwort gefunden"

Nur eine Niederlage aus den letzten vier Bundesliga-Spielen - der Tabellenvorletzte Arminia Bielefeld befindet sich wohl in seiner bislang besten Saisonphase. Dennoch bereitete der magere Ertrag in Sachen Zählbares den Ostwestfalen auch beim 1:1 gegen Köln - trotz Lob des Gegners - weiter Sorgen.

"Wir sind enttäuscht und hätten den Dreier gut gebrauchen können. Wir haben eine überzeugende Leistung geboten und waren in den Zweikämpfen gut drin. Die Mannschaft hat eine mega Moral. Es war wieder das Problem mit den Toren", haderte Manuel Prietl nach der Partie bei "Sky". In der Tat stellt die Arminia mit nur zehn erzielten Treffern die schwächste Offensive der Bundesliga. Sogar das abgeschlagene Schlusslicht Fürth hat zwei Tore mehr erzielt.

Baumgarts Lob und Prietls Warnung

Großes Lob für die Ostwestfalen kam auch vom Gegner: "Sie haben nicht nur gut gekämpft, sondern auch gut Fußball gespielt. Wir haben da heute - das muss man auch sagen - keine Antwort gefunden. Es war kein gutes Spiel von uns, mehr als der Punkt wäre heute nicht verdient gewesen", konstatierte der Kölner Coach Steffen Baumgart.

Um im Tabellenkeller nicht schon vor der Winterpause zu weit vom rettenden Ufer abzutreiben, benötigt die Arminia indes nicht nur gute Leistungen und Respekt der Gegner - sondern vor allem Punkte. Prietl lenkt seinen Blick daher verstärkt auf die kommenden Wochen.

"Der Aufwärtstrend, der in Stuttgart begonnen hat, geht weiter. Wir wollen auf Platz 15. Mit der Einstellung von heute werden wir noch einige Punkte holen. Die nächsten Spiele sind Hertha und Bochum, da müssen wir damit anfangen."

Lasme und sein Dank an "Co" Hille

Vielleicht kann dann ja einer frischen Wind in den Angriff der Bielefelder bringen, der gegen die Domstädter als Joker am Samstag sein erstes Bundesliga-Tor erzielte: Bryan Lasme, der sich nach seiner Premiere erst einmal bei seinem Co-Trainer, zu dem er nach seinem Tor sofort gerannt war, bedankte: "Ich habe zuletzt immer wieder individuell mit Sebastian Hille an meinem Abschluss gearbeitet. Und heute auf dem Weg zum Stadion hat er zu mir gesagt, dass heute der Tag ist, an dem ich mein erstes Tor mache. Und so war es auch. Deshalb habe mit ihm gefeiert."