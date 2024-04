Baumgart legt sich fest: "Es ist klar, dass Glatzel spielt"

Der Trainingsplatz war gut gefüllt zum Start in die Arbeitswoche beim HSV. Steffen Baumgart kann erstmals seit seinem Dienstantritt im Februar die vermeintliche Top-Elf aufbieten. Und legt sich gegen Kiel auch auf Robert Glatzel fest.

Irgendwas war immer seit Baumgart das Traineramt in Hamburg übernommen hat. Mit Personalproblemen hatte schon sein Vorgänger Tim Walter über die nahezu gesamte Spielzeit zu kämpfen, und das setzte sich unter dem Ex-Kölner fort: Erst war Laszlo Benes rotgesperrt, mal fehlte Linksverteidiger Miro Muheim, dann Rechtsverteidiger Ignace van der Brempt, zuletzt zudem der seit dem Trainerwechsel wiedererstarkte Dennis Hadzikadunic und eben auch der Torjäger. Nach kontinuierlichem Aufbau sieht Baumgart nun alle Rückkehrer reif für die Startelf. "Wir bauen die Jungs behutsam auf, jeder hat erkannt, wo ich hinwill."

Das bedeutet im Topspiel gegen den neuen Spitzenreiter Holstein Kiel: Hadzikadunic wird nach Erkältung wieder an der Seite von Sebastian Schonlau im Abwehrzentrum verteidigen, rechts wird van der Brempt zurückkehren - damit steigt auch der Konkurrenzdruck im Mittelfeldzentrum, denn Ludovit Reis ist wieder für seine Idealposition frei, dürfte den Platz von Immanuel Pherai einnehmen. Und ganz vorn kehrt Robert Glatzel zurück. "Es ist klar, dass Bobby spielt", sagt Baumgart dem kicker.

Sofort präsent

Glatzel hatte nach Oberschenkelproblemen die Partien in Fürth (1:1) und gegen Kaiserslautern (2:1) verpasst, war nach einer halben Trainingswoche in Magdeburg zumindest in den Kader zurückgekehrt und hatte nach Ansicht des Trainers einen wesentlichen Anteil an der Aufholjagd, die trotz Unterzahl noch mit einem 2:2 endete. "Es war dort ganz klar zu sehen, dass er sofort eine gute Präsenz hatte", lobt der 52-Jährige und sieht ihn am Samstag bereit für mehr: "Er ist in dieser Woche komplett dabei, hat auch in der vergangenen Woche schon vor seinem Einstieg ins Mannschaftstraining sehr gut gearbeitet."

Baumgart lässt keine Zweifel daran aufkommen, dass Glatzel deshalb auch direkt wieder anstelle von Andras Nemeth in der Sturmmitte startet: "Bobby ist extrem wichtig für uns." Und zumindest der 30-jährige Angreifer persönlich hat auch gute Erinnerungen an den kommenden Gegner. Beim 2:4 im Hinspiel hatte er nach dem 0:2-Rückstand per Doppelpack zwischenzeitlich ausgeglichen. Im Saisonendspurt kommt es für den HSV erneut auf Glatzels Tore an.