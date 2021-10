Baumgart kritisiert Leverkusen für Wirtz-Verpflichtung

Vor fast zwei Jahren ist Florian Wirtz (18) vom Nachwuchs des 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen gewechselt. Nachträglich kritisiert auch Steffen Baumgart den Transfer.

Dass Florian Wirtz so schnell so gut werden würde, hatte wohl auch Rudi Völler nicht vorhergesehen, obwohl er dem kicker schon im Januar 2020 gesagt hatte: "Ihn nicht zu holen, wäre fahrlässig gewesen." Damals verpflichtete Bayer das 16-jährige Top-Talent vom 1. FC Köln, obwohl zwischen den Westvereinen eine Vereinbarung existiert, sich gegenseitig keine Jugendspieler abzuwerben.

Sportdirektor Simon Rolfes verteidigte den Transfer damit, dass Wirtz, dessen Vertrag in Köln ausgelaufen wäre, in Leverkusen direkt einen Profivertrag erhalten habe und der Sachverhalt so ein anderer gewesen sei. Zumal der FC eine Ausbildungsentschädigung erhielt. "Er wurde in unserem Kölner Nachwuchsleistungszentrum über einen langen Zeitraum sehr, sehr gut ausgebildet", sagte Kölns Trainer Steffen Baumgart nun der "Frankfurt Allgemeinen Sonntagszeitung" vor dem Duell mit Leverkusen (Sonntag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und verwies auf das aus seiner Sicht gebrochene "Agreement zwischen Köln, Leverkusen und Mönchengladbach. Das wurde aufgekündigt. Daran sehen wir, in was für einem Geschäft wir uns bewegen."

Während sich der FC über den Verlust des Teenagers ärgerte und offensichtlich nach wie vor ärgert, ließ dieser in Leverkusen ganz schnell Kai Havertz vergessen und wurde A-Nationalspieler.

"Der 1. FC Köln hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht schnell genug reagiert, aber auf der anderen Seite müssen wir sagen, dass da eine Menge Geld geflossen ist", so Baumgart. "Da sind wir einfach nicht in der Lage, mitzuhalten. Das ist Fakt. Der Verein dort gehört ja zum Betrieb. Köln und Leverkusen arbeiten unter verschiedenen Voraussetzungen, die großen Einfluss darauf haben, wie so etwas läuft."