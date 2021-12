Baumgart kontert die Kritik: Startelf-Garantie für Andersson

Vor der Partie gegen Wolfsburg richtet Steffen Baumgart den Blick nach den zuletzt raren Erfolgserlebnissen nach unten und bricht eine Lanze für Anthonys Modeste umstrittenen Sturmpartner Sebastian Andersson.

Auch wenn Steffen Baumgart ein Optimist ist, weiß er Situationen dennoch realistisch einzuschätzen. Und so bewertet er die Lage vor dem Gastspiel am Dienstag beim VfL Wolfsburg bei nur noch einem Sieg Vorsprung auf den Relegationsplatz eindeutig.

"Drei Punkte nach unten sind nicht viel. Das ist uns schon bewusst. Da kann man gerne darüber reden, dass der Fußball vielleicht besser aussieht, dass man mehr Punkte hat als im letzten Jahr. Fakt ist, dass es nach unten sehr eng ist, und dahin gucken wir. Wir wissen schon, dass es für uns ein ganz langer Weg werden kann, werden wird. Deswegen ist es wichtig, in Wolfsburg zu punkten", so der 49-Jährige.

Dass die Situation trotz 19 Zählern auf dem Kölner Konto so ist, wie sie ist, liegt aus Sicht des Trainers an dem geringen Leistungsgefälle unter der Großzahl der Bundesligisten. So trennen den Drittletzten vom Siebten ganze fünf Punkte. "Da liegt die Gefahr, dass du mit ein, zwei schlechten Ergebnissen unten reinrutschen kannst", so Baumgart.

Ich habe gelesen, dass die Doppelspitze nicht funktioniert. Doch, doch, das funktioniert schon. Baumgart

Dies soll in Wolfsburg verhindert werden. Wobei der malade Sechser Ellyes Skhiri wie gegen Augsburg nicht mitwirken kann. Offensivspieler Mark Uth, der gegen Augsburg ebenfalls krank fehlte, reist hingegen mit nach Niedersachsen. Die Entscheidung, ob es für den Zehner und Standardspezialisten reicht, fällt erst am Spieltag. "Marc hat mir zu verstehen gegeben, dass er unbedingt mitmöchte. Wir werden aber erst morgen entscheiden, ob er im Kader ist oder nicht", erklärt der Trainer, "grundsätzlich fühlt er sich gut. Ob er Substanz verloren hat, kriegt man meist erst in den Spielen mit. Deswegen wird er auch nicht von Anfang an spielen."

Uth bekommt also definitiv keinen Platz in der Startelf. Einen solchen garantiert Baumgart hingegen Angreifer Sebastian Andersson, der für viele - gerade was das Zusammenspiel mit Torjäger Anthony Modeste gegen Augsburg betraf - zur Zielscheibe der Kritik geworden ist. "Dass beide sich im Weg gestanden haben - das sehe ich anders. Beide sind sehr wichtig, und ich kann auch versprechen, dass beide morgen auflaufen werden. Ich habe gelesen, dass die Doppelspitze nicht funktioniert. Doch, doch, das funktioniert schon. Das werden wir in Wolfsburg sehen", stärkte der FC-Trainer dem Duo und insbesondere Andersson den Rücken.

Wie Baumgart die Doppelspitze argumentiert

Als Basis dafür dient aber nicht etwa Trotz, sondern eine rein sachliche Argumentation. "Beide arbeiten sehr viel. Für Tony ist es sogar besser, wenn eine zweite Spitze drin ist, weil er dann nicht allein gegen eine Verteidigung spielt. Das wird mir zu schnell vergessen", beschreibt er die Funktion des Schweden, dem er attestiert: "Seb kämpft um jede Minute, um jeden Einsatz und er hat auch in jedem Spiel seine Torchance. Bei ihm ist einfach noch nicht der Knoten geplatzt."

Was Anderssons Rolle betrifft, ist sich Baumart sicher. Was die Erkenntnisse aus der 0:2-Niederlage gegen Augsburg betrifft, hingegen weniger, wie er offen zugibt: "Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Ich habe mich vor den Jungs hingesetzt und hab gesagt: 'Ich kann das Spiel richtig auswerten.' Weil ich noch nicht die 100 Prozent richtige Antwort hatte, wie man es machen muss, um es im nächsten Spiel besser zu machen."

Ein bemerkenswertes Geständnis, dass für Baumgarts Authentizität spricht. "Grundsätzlich haben wir sehr viel gut gemacht, aber wir haben es nicht geschafft in die Box zu kommen und eine gute Anzahl von Chancen zu erarbeiten", hat der Trainer zumindest festgestellt, der den richtigen Ansatz dafür noch finden muss. Auch wenn dieser nicht zwingend Erfolg verspricht. "Nach dem Bielefeld-Spiel hatte ich meine Lösungen. Die haben vom spielerischen Ansatz gegen Augsburg funktioniert", sagt Baumgart, "ergebnistechnisch nicht."